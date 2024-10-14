«И дай бог, чтобы так продолжалось». Лавров отметил преемственность поколений в МГИМО

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов вспомнил, как создавали институт.

«Наш университет особенный, с богатой историей. Он начинался с молодых людей, вернувшихся с фронта, создавших студенческое братство. Он основан на идее служения Отечеству и государству, народу. Среди первых студентов было пять героев Советского Союза», - рассказал Торкунов.

Он добавил, что МГИМО активно развивается благодаря поддержке Министерства иностранных дел России. Институт продолжает открывать новые программы и работать в научно-исследовательской и политической сферах.

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил МГИМО и отметил, что некоторые из его заместителей, директоров департамента преподают у нынешних студентов.

«И дай бог, чтобы так продолжалось, потому что преемственность поколений, традиций, истории нашей - это залог успеха. Это залог того, что МГИМО остается на передовой нашей дипломатии, нашей внешнеполитической деятельности по выполнению концепции внешней политики, которая разрешена президентом», - отметил министр.

МГИМО основали 14 октября 1944 года. Тогда Совет народных комиссаров постановил преобразовать факультет международных отношений Московского государственного университета имени Ломоносова в Институт международных отношений. В первый набор вошли 200 студентов.

Сейчас в МГИМО работают 103 программы по 18 направлениям - от международных отношений и политологии до туризма, педагогики и психологии. Институт включает в себя 15 факультетов и институтов, Горчаковский лицей и колледж. Основной кампус МГИМО находится в Москве; кампусы - в Одинцове, Ташкенте, также функционирует образовательная платформа в Женеве.

МГИМО-Одинцово входит в топ-10 вузов страны - филиал открыли 3 июня 2016 года. Там учатся 1,5 тысячи студентов на четырех факультетах, 30% из которых - молодежь Московской области.