«Хватит уже рушить». В Госдуме выступили против сокращения новогодних праздников

Накануне с такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев , заявивший, что в эти дни резко растет число травм и обострений панкреатита.

Бессараб заявила, что первые числа января у многих семей единственное время, которое они проводят все вместе. Далеко не у всех есть возможность пойти одновременно в отпуск летом, подчеркнула она.

«И, в конце концов, хватит уже рушить до основания, давайте бережно хранить традиции. А новогодние длинные каникулы - это уже традиция», - подытожила депутат.

Перед Новым годом «Комсомольская правда» провела исследование и выяснила, что количество людей, собирающихся трудиться во время каникул, за прошедший год выросло на треть. Если перед 2024 годом отдыхать планировал 71% жителей, то перед 2025-м - уже 54%.