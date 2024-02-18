18 февраля 2024, 23:18

«Хватит стесняться». Симоньян подняла вопрос о российском гражданстве

РИА «Новости»
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Вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за рубежом нужно решить на законодательном уровне. Об этом главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян озвучила свое предложение на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным.

«Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться - давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая напугана вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории», - пояснила она.

Симоньян также напомнила, что таким образом гражданство дают в Греции и Израиле. Главред считает, что пришло время открыть «ворота нашей страны русскому миру».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила внести правки в закон о защите частной собственности. В частности, речь шла о спасении запертых животных.

Законы Россия
18 февраля 2024, 20:35
Более 100 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации»
Freepik
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Порядка 115 тысяч москвичей, чьи дома входят в программу реновации, используют функционал суперсервиса «Переезд по программе реновации». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря приложению горожане заранее узнают дату переселения, состояние готовности квартир и проекта договора на нее. Кроме того, для них доступна возможность без очереди подойти в центр информирования по переселению для оформления договора на новую квартиру.

«Всего с момента запуска электронного помощника было отправлено свыше 923 тысяч таких уведомлений», - уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в числе преимуществ «Переезда по программе реновации» - полезные электронные услуги и специальные пошаговые инструкции для каждой конкретной ситуации, которые возникают при переезде.

С помощью сервиса можно узнать, какие документы нужны для переселения. Москвичи легко находят порядок действий для приобретения дополнительной жилплощади, а также могут узнать, что делать после выдачи ключей от новой квартиры.

По программе реновации в этом году снесли свыше 20 домов в Москве.

Технологии Реновация в Москве Москва
18 февраля 2024, 19:51
Посвященную строевым музыкантам XIX века выставку откроют в Москве
Викимедиа
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Выставку «И трубы их медные славу поют», посвященную военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX столетия, откроют в музее-панораме «Бородинская битва» 19 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В экспозиции посетители увидят разнообразные инструменты начала XIX века: от сигнальных и наградных труб до флейты и валторны, которые 200 лет назад звучали в походах и на полях сражений.

В выставочных залах также представят живописные работы и эстампы, на которых можно посмотреть на внешний облик военных музыкантов наполеоновской эпохи.

Выставку создали при участии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеев и частных коллекционеров.

Дарвиновский музей в Москве покажет, как выглядели люди прошлых эпох.

Выставки Музеи Москва
18 февраля 2024, 17:50
Патриарх Кирилл назвал главный грех людей во власти
РИА «Новости»
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Главным грехом людей, обладающих властными полномочиями, является потеря самокритики. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил после литургии в Троицком храме в Реутове, сообщил ТАСС.

По мнению патриарха, «завышение своего значения» и утрата критического взгляда на собственное поведение - это наиболее серьезные грехи среди лиц во власти. Когда люди начинают чрезмерно ценить свое влияние и зависимость других, у них появляется множество пороков.

Патриарх привел в качества примера евангельский отрывок о Закхее, начальнике мытарей, который раскаялся перед Христом за обогащение за счет простых людей.

Он указал, что на поучительность данного евангельского чтения должны обратить внимание представители власти. Такую работу нужно выполнять с особой честностью и внутренней силой, резюмировал предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл выступал с призывом запретить усыновлять детей гражданам тех стран, где разрешено менять пол.

РПЦ Патриарх Кирилл
18 февраля 2024, 17:45
Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных в России в 2024 году
РИА «Новости»
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В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24–25 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Даты он озвучил, выступая на международной выставке-форуме «Россия» в рамках «Дня образования», сообщило РИА «Новости».

«Мы сегодня обсудили и приняли решение по поводу проведения последних звонков. В регионах провести последние звонки 24–25 мая», - пояснил он.

Выпускные вечера, по словам Кравцова, должны состояться в период с 28 по 29 июня.

В минувшем году на проведение выпускных вечеров для 11-х классов в расчете на одного ученика родители потратили примерно 16,5 тысячи рублей. Такие данные приводил сайт kp.ru со ссылкой на сервис Superjob.

Авторы исследования отметили, что чем младше выпускник, тем меньше траты. На выпускной для 9-х классов в расчете на одного ребенка траты, по подсчетам Superjob, составляли 10,5 тысячи рублей.

В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24–25 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Даты он озвучил, выступая на международной выставке-форуме «Россия» в рамках «Дня образования», сообщило РИА «Новости».

Выпускные Школы Россия

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