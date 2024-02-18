«Хватит стесняться». Симоньян подняла вопрос о российском гражданстве

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Симоньян озвучила свое предложение на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным.

«Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться - давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая напугана вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории», - пояснила она.

Симоньян также напомнила, что таким образом гражданство дают в Греции и Израиле. Главред считает, что пришло время открыть «ворота нашей страны русскому миру».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила внести правки в закон о защите частной собственности. В частности, речь шла о спасении запертых животных.