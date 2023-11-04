04 ноября 2023, 15:32

Хуснуллин назвал необоснованным рост цен на стройматериалы

unsplash.com
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Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе проверить необоснованный рост цен на стройматериалы. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на международной выставке «Россия», сообщил ТАСС.

Политик уточнил, что в России увеличилась стоимость на арматуру, трубы и цемент. Региональные власти также должны проконтролировать этот вопрос, подчеркнул Хуснуллин.

«Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост», - добавил вице-премьер.

Минстрой России весной 2023 года уже обращался в Федеральную антимонопольную службу из-за роста цен на металл. Удорожание подтвердили в Минпромторге.

Аналитик Даниил Кашин прогнозировал снижение стоимости стройматериалов в России в ноябре. Он связал это с ростом внутреннего производства на фоне антироссийских санкций. Эксперт допустил, что могут подешеветь древесина и электрика.

ФАС России Строительство Правительство РФ Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 16:29
«Радость для всех православных». Считавшуюся утраченной Казанскую икону Богоматери передали в собор на Красной площади
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл доставил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор на Красной площади. Там она находилась до своего исчезновения. Прямую трансляцию с места событий вел телеканал «Спас».

Икона Божией Матери стала символом единения русского народа перед внешней угрозой, рассказал священник Сергий Муравьев в беседе с Life. По его словам, реликвия помогла освободить Москву от польско-литовских захватчиков.

«С чего все начиналось - с того, что священномученик патриарх московский Ермоген, который был замучен в польском плену, тайно рассылал письма о том, что нужно объединяться, что нужен русский царь, а не зарубежный посаженик. И он послал грамоту в Нижний Новгород для того, чтобы в Казани собирались дружины», - отметил священнослужитель.

Дружины получили в Казани копию иконы в качестве благословения. Войска двинулись в столицу и освободили город под покровительством и с молитвой Божией Матери. После того, как народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы оккупантов, последний построил Казанский храм, напомнил Муравьев.

Иеромонах Феодорит рассказал NEWS.ru, что икону могли найти в запасниках какого-то музея. Он добавил, что патриарх Кирилл долго не хотел показывать икону, чтобы убедиться в оригинальности работы.

«Мы, наконец, обрели ту самую икону. Это большая радость для всех православных», - отметил представитель РПЦ.

Чудотворную икону обнаружили 4 ноября - в День Казанской Божией Матери. Экспертиза подтвердила принадлежность реликвии к XVI веку, сообщил патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви пригласил жителей и гостей Москвы посещать Казанский храм и прикладываться к этой святыне, «сопричетая себя великой истории, исполненной подвигов». Патриарх выразил надежду, что священнослужители сохранят традицию совершения молитв перед Казанской иконой и будут с особым вниманием относиться к служению в храме. По его словам, поклониться святому образу придут очень многие люди.

«И, конечно, особая ответственность на клире, чтобы перед этим образом постоянно совершались молитвы - за нашу страну, за президента, за патриарха, за властей и воинство, за духовенство, за народ наш», - подчеркнул Кирилл.

РПЦ Религия Патриарх Кирилл
04 ноября 2023, 15:48
«Хорошая идея». Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот»
pxhere.com
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Президент Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил России в Подмосковье. Глава государства пообщался с представителями общественных и молодежных организаций, сообщили в пресс-службе Кремля.

После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил Путина за поддержку идеи строительства мечети. Муфтий отметил, что проект уже согласовали.

«Хорошая идея. Ребята вместе сражаются», - сказал российский лидер.

Гайнутдин пригласил президента принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства мечети. Мероприятие пройдет в конце ноября - начале декабря.

В 2020 году в парке «Патриот» освятили патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России. Тогда же председатель ДУМ РФ предложил построить там храмы других традиционных конфессий.

Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому по случаю Дня народного единства. Участниками церемонии стали представители общественных и молодежных организаций, а также главы традиционных конфессий.

Строительство Владимир Путин
04 ноября 2023, 13:58
Ущерб аграриям от разрушения Каховской ГЭС оценили примерно в 150 млн рублей
Pxhere
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Прямой ущерб российским аграриям от разрушения Каховской ГЭС составил около 150 миллионов рублей. Такое заявление сделала зампред правительства Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума «Россия», сообщил ТАСС.

«Аграрии пострадавшего региона предоставляли информацию о том, что прямой ущерб составляет на этот сельхозгод около 150 млн рублей», - сказала она.

Однако для окончательных выводов потребуется еще до 1,5 года. Исследователи продолжают работу.

Также Абрамченко подтвердила, что по прогнозам в 2023 году объем сбора зерна составит 140 миллионов тонн.

Ранее Абрамченко рассказала, что в России собираются рассмотреть вопрос о запрете вывоза яиц и мяса кур. С предложением выступил Минсельхоз России, такая инициатива позволит сдержать рост цен и не допустить дефицита этой категории продуктов.

Сельское хозяйство Россия
04 ноября 2023, 13:46
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Википедия
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Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Церемонию приурочили ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Вместе с главой государства в возложении цветов поучаствовали главы традиционных конфессий, представители молодежных и общественных организаций. Других планов у Путина на 4 ноября не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

День народного единства отмечают в стране с 2005 года. Праздник учредили в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Глава государства в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для России. В начале XVII века страна стояла на грани утраты суверенитета, но народ не допустил этого и отстоял родную землю, напомнил Путин.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 ноября напомнил, что основой российского государства всегда было уважение разных народов и конфессий. Он также напомнил, что у страны было много врагов, но Россия во все времена давала отпор недоброжелателям.

Праздники Россия Владимир Путин

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