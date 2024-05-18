Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве

Отпевание проходило в храме Спаса Преображения на Болвановке. После этого прошла панихида и погребение, во время которого с художником простились сотни людей. Проводить Андрияку в последний пути пришли актер Сергей Гармаш, живописец Сергей Гавриляченко и художник-график Вячеслав Желваков.

Сергей Андрияка умер 16 мая на 66-м году жизни, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что последними словами художника , ректора Академии акварели и изящных искусств были «всех люблю».

Покойный художник прославился как мастер акварельной живописи. Он написал за свою жизнь свыше 10 тысяч картин, которые выставляются в музеях по всему миру.