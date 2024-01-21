Хозяин кота Твикса раскрыл детали его пропажи из вагона

Владелец кота Эдгар Гайфуллин перед поездкой купил билет до Тихвина своему питомцу. Твикса перевозил его друг Евгений, однако при посадке наличие кота проверять не стали.

Однако мужчина садился в Екатеринбурге с переноской для животных, поэтому проверявшая документы проводница не могла не знать о перевозке кота. В вагоне Евгений покормил питомца, а затем пошел в туалет с переноской, чтобы поменять ему пеленку.

«Там была вторая проводница. То есть первая должна была проверить билет и самого второго пассажира. Вторая проводница видела, что он идет с переноской. В общем, они знали, что кот едет с пассажиром», - пояснил собеседник издания.

На подъезде к Кирову Евгений уснул, а когда встал, понял, что Твикса в купе уже нет. Проводница рассказала мужчине, что кот якобы сам выбежал из вагона на станции.

Пассажир сразу позвонил в РЖД, где ему ответили, что не несут ответственность за ручную кладь. Он объяснил ситуацию, что это кот, на которого у него есть билет, но там не стали слушать.

Проводница поезда выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Твикса искали больше недели, 20 января его нашли замерзшим у железнодорожного переезда.