«Хорошая идея». Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот»
Президент Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил России в Подмосковье. Глава государства пообщался с представителями общественных и молодежных организаций, сообщили в пресс-службе Кремля.
После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил Путина за поддержку идеи строительства мечети. Муфтий отметил, что проект уже согласовали.
«Хорошая идея. Ребята вместе сражаются», - сказал российский лидер.
Гайнутдин пригласил президента принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства мечети. Мероприятие пройдет в конце ноября - начале декабря.
В 2020 году в парке «Патриот» освятили патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России. Тогда же председатель ДУМ РФ предложил построить там храмы других традиционных конфессий.
Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому по случаю Дня народного единства. Участниками церемонии стали представители общественных и молодежных организаций, а также главы традиционных конфессий.