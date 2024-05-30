С такой инициативой выступил после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля получивший орден Дружбы гражданин Белоруссии, паралимпийец Алексей Талай.

Он рассказал Путину, что в Москве в 2025 году установят памятник из сплава советских монет. По его словам, они собирались детьми из Белоруссии, России, США, Европы, Израиля и теми, кто помнит и чтит память победителей в Великой Отечественной войне.

«Хорошая идея, вам спасибо за предложение», - ответил Путин.

Талай выразил надежду получить монету на народный памятник и от Путина.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти в рамках антироссийской кампании принизили роль СССР в победе над фашизмом. Однако, как он подчеркнул, Россия не позволит забыть о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны.