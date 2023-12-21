Холодный расчет или искренняя любовь. Зачем иностранцам российское гражданство

«Не секрет, что многие иностранцы получали российское гражданство, чтобы снизить налогооблагаемую базу на свои доходы - например, [Жерар] Депардье и другие актеры», - заметил он.

Склянчук напомнил, что в той же Франции подоходный налог составляет 50% против российских 13%.

«[Депардье] с актерских гонораров тратит 13% на налоги. Это был такой расчетливый [шаг], приукрашенный тем, что он очень хорошо относится к России»», - сказал собеседник «360», предложив верить артисту на слово.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. А в 2018-м прописался в Новосибирске. Спустя два года актер перешел в православие - его крестили в соборе Святого Александра Невского в центре Парижа.