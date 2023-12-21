21 декабря 2023, 21:56

Холодный расчет или искренняя любовь. Зачем иностранцам российское гражданство

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Некоторые иностранцы сочли российское гражданство привлекательным из-за возможности меньше платить налоги. На это указал руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360».

«Не секрет, что многие иностранцы получали российское гражданство, чтобы снизить налогооблагаемую базу на свои доходы - например, [Жерар] Депардье и другие актеры», - заметил он.

Склянчук напомнил, что в той же Франции подоходный налог составляет 50% против российских 13%.

«[Депардье] с актерских гонораров тратит 13% на налоги. Это был такой расчетливый [шаг], приукрашенный тем, что он очень хорошо относится к России»», - сказал собеседник «360», предложив верить артисту на слово.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. А в 2018-м прописался в Новосибирске. Спустя два года актер перешел в православие - его крестили в соборе Святого Александра Невского в центре Парижа.

Налоги Россия Актеры
21 декабря 2023, 22:09
Экс-министра правительства РФ Абызова приговорили к 12 годам колонии
РИА «Новости»
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Преображенский районный суд Москвы в четверг вынес приговор бывшему министру правительства России Михаилу Абызову. Обвиняемого в создании преступного сообщества и отмывании денег приговорили к 12 годам колонии. Кроме того, экс-чиновнику придется выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей. Об этом «360» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

«Абызов не позднее апреля 2012 года совместно с Николаем Степановым, Максимом Русаковым создали преступное сообщество в целях завладения денежными средствами ОАО „СИБЭКО“ и ОАО „РЭС“ <…> участники преступного сообщества путем обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией „Блэксирис Трэйдинг Лимитед“ и „СИБЭКО“, а также „РЭС“ по приобретению по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты», - рассказал Иванов.

В результате Абызов и другие фигуранты незаконно получили четыре миллиарда рублей. Затем мошенническим путем эти средства «отмыли» и обменяли на доллары США. Занимая государственную должность, Абызов также использовал свое положение для других махинаций, добавил представитель Генпрокуратуры РФ.

Все фигуранты уголовного дела признаны виновными. В зависимости от степени участия в преступлении их приговорили к 5-12 годам лишения свободы и крупным штрафам, подытожил Иванов.

Сотрудники ФСБ задержали Абызова весной 2019 года в его загородном доме в Московской области. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о мошенничестве (159 УК РФ), создании преступного сообщества (210 УК РФ), хищении четырех миллиардов рублей. Основным фигурантом по этому делу проходил Абызов.

Столичный суд в марте 2019 года отправил Абызова под арест. Бывшему чиновнику не разрешили выйти на свободу под залог. Позднее его содержание под стражей неоднократно продлевали.

Суд
21 декабря 2023, 17:47
Голую вечеринку Ивлеевой назвали оскорблением России и публичным позором страны
РИА «Новости»
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О прошедшей в московском клубе «Мутабор» обнаженной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой депутат Мария Бутина узнала от своих подписчиков в Telegram. Увиденные кадры настолько ее возмутили, что парламентарий написала запрос в МВД, Роскомнадзор и Министерство культуры с требованием проверить гостей и организаторов мероприятия на целую серию нарушений. Об этом Бутина заявила в комментарии «360.

Она пояснила, что речь идет о законе о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и указе президента о защите духовно-нравственных ценностей России.

«Ожидаю результатов проверки. Но я намерена идти до конца. Считаю, что, если там есть состав преступления, то виновные должны быть наказаны. То, что мы видели, это возмутительно», - подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что это особенно позорно в условиях, когда люди собирают гуманитарную помощь бойцам на передовую, отправляют письма детей с благодарностью за защиту. В этот же момент появляются видео с вечеринок, где участники демонстрирую нарочитое пренебрежение ко всей России.

«Это оскорбительно внутри страны и позор на внешнем контуре», - добавила Бутина.

Организатор обнаженной вечеринки блогер Настя Ивлеева заявила, что ожидала критику, но само мероприятие стало для нее легендарным и веселым. Она подчеркнула, что готова и дальше принимать сообщения хейтеров и ей доставляет удовольствие то, что неприятие друг друга сохраняется.

Депутаты Мария Бутина Анастасия Ивлеева
21 декабря 2023, 17:33
Спасатели усилили контроль за водоемами в Москве из-за оттепели
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Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах города в связи с оттепелью. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде», - подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.

В ведомстве добавили, что специалисты постоянно замеряют толщину льда. В настоящий момент на Москве-реке она составляет от семи до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 10 до 16, на внутренних водоемах - 15-22, на прудах в Новой Москве - 14-15 сантиметров.

Обеспечивать безопасности направили силы 25 спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы, где работают свыше 500 специалистов. Под их особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли.

В зимнее время спасатели будут патрулировать водоемы на 20 судах на воздушной подушке, которые смогут двигаться по воде и льду со скоростью 50-80 километров в час.

«Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», - добавил Бирюков.

На минувших выходных спасатели провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья.

Спасатели ЖКХ Москва 2023
21 декабря 2023, 17:31
Новогодний прием в Кремле в 2023 году не состоится
РИА «Новости»
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Новогодний прием в Кремле в уходящем году проводить не будут. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Не планируется», - сказал официальный представитель Кремля.

Президентский прием в Кремле был новогодней традицией до 2022 года. Череду праздничных мероприятий прервал Владимир Путин. Год назад на заседании Государственного совета по молодежной политике президент объявил об отмене приема. Глава государства предположил, что его решение поймут правильно.

Ранее Путин рассказал, как планирует встретить Новый год. По словам президента, он собирается послушать бой курантов и поднять бокал шампанского в окружении близких. Отвечая на вопрос о подарках для дорогих ему людей, глава государства сказал, что постарается их порадовать.

Путин должен традиционно поздравить россиян в новогоднюю ночь. Формат и содержание праздничного обращения президента Кремль традиционно не стал анонсировать.

Кремль Дмитрий Песков Новый год

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