Ходорковского штрафовали за отсутствие плашки иноагента

Девочка-маугли из Екатеринбурга впервые в жизни пойдет в школу. Об этом изданию Ura.ru сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, специалисты подберут для ребенка специальную программу обучения, которая поможет максимально безболезненно социализироваться.

«Уже идет работа по составлению программы для выхода из этой непростой жизненной ситуации. В зависимости от состояния ребенка ей поберут подходящую форму обучения», - пояснил омбудсмен.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили квартиру, которую хозяйка захламила погребальными крестами с кладбищ. Ее 13-летняя дочь ни разу не посещала школу , а также редко ходила гулять на улицу.

Мать объяснила, что пришла к таким методам воспитания ребенка благодаря помощи Бога. При этом голодавшую девочку зачастую подкармливали сердобольные соседи, тогда как женщина не оплачивала коммунальные счета, из-за чего дома не было электричества, газа и воды.