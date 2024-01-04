Хлеб пропал с полок супермаркетов в Екатеринбурге

Жительница микрорайона Сортировка рассказала, что в магазинах остались только лепешки. По ее словам, продавцы разводят руками на вопрос, когда привезут свежий хлеб. В другом районе Екатеринбурга - Уралмаше - также сообщили о проблемах с поставками хлеба.

Региональные власти информацию о дефиците хлеба опровергли. В Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что сотрудники Минагропрома ведут ежедневный мониторинг поставок хлебобулочной продукции в магазины. В торговых сетях дефицита нет, хлеб привозят по графику, подытожили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о возможном дефиците лапши быстрого приготовления «Доширак» и перебоях с поставками продуктов для приготовления суши и роллов.