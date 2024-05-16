Хирург клиники Хайдарова заявил, что пациент умер из-за несоблюдения его рекомендаций

На суде Елагин выразил уверенность в правильности своих действий во время операции и подчеркнул свой высокий профессиональный уровень. Он указал, что имеет более 15 лет опыта и проводит около 400 бариатрических операций в год.

Хирург отметил, что хирургическое вмешательство протекало без отклонений, а осложнения возникли из-за неспособности пациента следовать предписаниям врача после операции.

Защита предъявила множество доказательств квалификации Елагина, включая почти 200 сертификатов и дипломов.

В поддержку доктора у здания суда собралась толпа благодарных пациентов. Они выкрикивали лозунги в поддержку врача. Одна из прибывших даже начала целовать хирургу руки.

«Тысячи людей вас любят», - заявил кто-то в толпе.

Другая пациентка Елагина отметила, что Гаврилову не проводили вскрытие. Кроме того, смерть наступила не на руках у пластического хирурга, а в другой клинике и спустя несколько дней.

«Он умер в другой больнице, у другого врача. Пусть привлекают врача, у которого он умер», - указала она.

Заведующего клиникой Хайдарова также отправили под домашний арест. Он будет длиться до 14 июля.