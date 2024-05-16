16 мая 2024, 17:49

Хирург клиники Хайдарова заявил, что пациент умер из-за несоблюдения его рекомендаций

РИА «Новости»
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Хирург клиники Тимура Хайдарова Илья Елагин, арестованный по обвинению в смерти продюсера Петра Гаврилова, заявил, что причиной летального исхода стало несоблюдение пациентом медицинских рекомендаций. Его слова передал Telegram-канал Shot.

На суде Елагин выразил уверенность в правильности своих действий во время операции и подчеркнул свой высокий профессиональный уровень. Он указал, что имеет более 15 лет опыта и проводит около 400 бариатрических операций в год.

Хирург отметил, что хирургическое вмешательство протекало без отклонений, а осложнения возникли из-за неспособности пациента следовать предписаниям врача после операции.

Защита предъявила множество доказательств квалификации Елагина, включая почти 200 сертификатов и дипломов.

В поддержку доктора у здания суда собралась толпа благодарных пациентов. Они выкрикивали лозунги в поддержку врача. Одна из прибывших даже начала целовать хирургу руки.

«Тысячи людей вас любят», - заявил кто-то в толпе.

Другая пациентка Елагина отметила, что Гаврилову не проводили вскрытие. Кроме того, смерть наступила не на руках у пластического хирурга, а в другой клинике и спустя несколько дней.

«Он умер в другой больнице, у другого врача. Пусть привлекают врача, у которого он умер», - указала она.

Заведующего клиникой Хайдарова также отправили под домашний арест. Он будет длиться до 14 июля.

Суд Больницы Врачи Пластические операции
16 мая 2024, 17:18
Петиция об освобождении блогера Елены Блиновской появилась в Сети
РИА «Новости»
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Подруги блогера Елены Блиновской создали петицию с требованием выпустить ее из изолятора. Активистки попросили россиян подписать этот документ.

«Она не совершала насильственных преступлений и не причинила вреда, который нельзя исправить, она не преступник, не вор, а предприниматель, которая помогла многим людям и была полезна своей стране, в том числе создавая рабочие места и оплачивая налоги», - говорится в обращении.

Авторы петиции отметили, что Блиновская сожалеет о допущенных ошибках, которые обернулись для нее такими катастрофическими последствиями. По их словам, блогер понимает, что нужно срочно вернуть государству долг, но не может этого сделать, так как у ни у нее, ни у ее близких нет такой суммы.

«Обвинение, которое к ней предъявлено является очень серьезным, но Блиновская Елена очень хочет все исправить и просит дать ей такую возможность», - утверждают ее подруги.

Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. Она проходит по уголовному делу об уклонении от налогов почти на миллиард рублей, а также о легализации прибыли на 700 миллионов рублей, полученной преступным путем.

Петиции Налоги Задержание блогера Елены Блиновской
16 мая 2024, 16:16
Заморозки в России погубили посевы на 830 тысячах гектаров
Unsplash
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В России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Ее слова опубликовала пресс-служба правительства страны.

«По первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тысяч гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади», - указано в публикации.

Сезонные полевые работы начались во всех федеральных округах. Яровыми засеяли около 25 миллионов гектаров - половину прогнозной площади.

Одним из пострадавших от морозов регионов оказалась Ростовская область. Сельскохозяйственные посевы погибли или получили повреждения на территории более 140 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.

По той же причине режим чрезвычайной ситуации регионального характера начал действовать в Волгоградской области. Благодаря этой мере аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования.

Сельское хозяйство Россия
16 мая 2024, 15:39
Совфед рассмотрит возможность создания реестра должников по алиментам
РИА «Новости»
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В Совете Федерации обсудят возможное создание реестра должников по алиментам. Заседание состоится 22 мая. Информация появилась на сайте верхней палаты парламента.

В прошлом году правительство внесло в Госдуму проект закона о создании реестра должников по алиментам. Туда предложили включить информацию о лицах, которых привлекли к административной и уголовной ответственности, а также тех, кто находится в розыске.

Как напомнило РИА «Новости» , проект федерального закона разработали, чтобы создать правовой механизм, который позволит воздействовать на уклоняющихся от выплаты алиментов россиян.

«В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», - уточнили в пояснительной записке.

Госдума приняла законопроект в мае. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что эта инициатива направлена на защиту прав и интересов детей.

Совет Федерации РФ Законы
16 мая 2024, 15:11
«Навсегда останутся в моем сердце». Дюмин эмоционально попрощался с Тульской областью
Пресс-служба Кремля
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Назначенный на должность помощника президента России Владимира Путина Алексей Дюмин прослезился, когда прощался с Тульской областью. Видео с церемонии опубликовало информационное агентство «Тульская пресса».

Речь Алексея Дюмина в Доме Дворянского собрания, где сегодня он прощался с регионом, была эмоциональной и трогательной.

«Тульская область, Тула, навсегда останутся в моем сердце», - сказал Алексей Дюмин и прервался.

Экс-губернатор едва сдерживал слезы. Он даже отвернулся на время, чтобы успокоиться. Зал начал ему аплодировать.

«Аллергия», - объяснил он после паузы.

Алексею Дюмину присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области» и вручили нагрудный знак. Политик поблагодарил за внимание всех собравшихся.

«Я никуда от вас не денусь», - сказал он.

Президент России Владимир Путин 14 мая назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. В начале месяца глава государства встречался с Дюминым и обсуждал социально-экономическое развитие региона. Исполняющим обязанности главы Тульской области после ухода Алексея Дюмина стал первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

Видео Россия Мужчины Владимир Путин

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