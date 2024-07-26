26 июля 2024, 23:17

Хинштейн признался, что упрашивает жену отказаться от Instagram

РИА «Новости»
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Председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи, соавтор законопроекта о запрете размещения рекламы в Instagram* Александр Хинштейн заявил, что разошелся во взглядах по поводу использования запрещенной соцсети со своей супругой. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Он признался, что пытался убедить свою жену, актрису и ведущую Ольгу Полякову отказаться от использования запрещенной соцсети и «мигрировать» во «ВКонтакте», но обращения Хинштейна не принесли результат.

Также глава комитета Госдумы опроверг сообщения о том, что супруга размещала рекламу на данной площадке. Он отметил, что это нетрудно проверить.

«Сам факт пользования сетью, о чем я не раз говорил, не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга. <…> Буду дальше ее убеждать проститься с инстой (Instagram* - прим. ред.), хотя сделать это не так-то просто», - заключил Хинштейн.

В первом чтении в Госдуме 25 июля одобрили законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими соцсетях, в частности Instagram и Facebook.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевский озвучил инициативу о запрете иноагентам как-либо использовать социальные сети.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Facebook Законы Госдума РФ Реклама Соцсети Instagram
26 июля 2024, 14:49
Концерт Shaman у посольства США в Кремле назвали выражением гражданской позиции
Global Look Press
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Американское диппредставительство не отреагировало на выступление певца Shaman (Ярослава Дронова) в поддержку российских артистов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа». Видео опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Песков прокомментировал концерт у посольства США в Москве и напомнил, что у стран «де факто сейчас нет двусторонних отношений». По его словам, Shaman с помощью своего выступления выразил гражданскую позицию и все сделал правильно.

Артист 19 июля провел перед посольством концерт-митинг против блокировки YouTube-каналов российских исполнителей. Он также презентовал новую песню «Душа нараспашку».

Ранее сайт kp.ru опубликовал список из 10 самых лучших песен Shaman.

США Кремль Дмитрий Пестов Концерты YouTube Shaman
26 июля 2024, 12:10
Уровень консолидации российского общества оценили в Кремле
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Уровень консолидации и патриотизма российского общества сегодня очень высок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа.

Кремль Дмитрий Песков Патриотизм
26 июля 2024, 11:18
В Кремле рассказали, кого можно назвать героем
РИА «Новости»
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России нужны герои, однако составлять их единый портрет неразумно, потому что они могут быть разными. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

«Герой этот может быть героем специальной военной операции, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака, от которого умирают люди. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд», - заявил он.

Песков подчеркнул, что герои выглядят и должны выглядеть по-разному.

«Да любая многодетная мать - это герой!» - добавил он.

После этого пресс-секретарь президента указал на одну из зрительниц, сидящих в зале, и раздались аплодисменты.

Он подытожил, что конкретного лица у геройства нет.

Ранее президент Владимир Путин после встречи с участниками кадровой программы «Время героев» назвал их надежными и заряженными на работу людьми.

Кремль Дмитрий Песков
26 июля 2024, 10:50
В Магадане запретили умерщвлять здоровых бездомных собак
Global Look Press
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В Магаданской области изменили законодательство об обращении с бездомными животными. Неагрессивных и здоровых собак решили отпускать на волю, а не умерщвлять. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Поправки в закон «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий» одобрили на заседании Магаданской областной думы 26 июля. Их разработали после обращения Верховного суда Бурятии в Конституционный суд России. Прокуратура выступила соавтором законопроекта.

«Положения регионального закона, допускающие возможность произвольного умерщвления животных в пунктах временного содержания, исключены», - сообщила пресс-служба.

Теперь спокойных и здоровых бездомных собак станут отправлять в приюты, стерилизировать и вакцинировать, а затем отпускать на волю. Проводить эвтаназию разрешили заразным, напавшим на людей и немотивированно агрессивным животным.

В 2023 году Госдума приняла закон о праве регионов самостоятельно определять формат работы с бездомными животными.

Сайт kp.ru сообщил, что умерщвление разрешили в 10 субъектах.

Законы Собаки Животные

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