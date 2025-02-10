10 февраля 2025, 14:32

Хинштейн поручил проверить жалобу на плохое отношение бригады скорой к ветерану

РИА «Новости»
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил проверить случай ненадлежащего отношения сотрудников скорой помощи к ветерану Великой Отечественной войны. Об этом врио главы региона заявил на заседании регионального правительства.

«Навещал накануне нашего уважаемого фронтовика, участника Великой Отечественной войны Евгения Ивановича Будкина <…> Услышал абсолютно возмутившую меня историю о действиях сотрудников скорой помощи в декабре прошлого года», - отметил он.

Родные мужчины рассказали, что, когда ветеран упал, дочь не смогла поднять его. В итоге вызвали медиков. Приехавшие врачи, со слов женщины, не стали поднимать фронтовика, отнеслись к нему не должным образом.

При этом ветеран не только отважно выполнял задачи во время Великой Отечественной войны, но и был профессором, более 50 лет трудился в аграрном университете.

«Я прошу провести служебную проверку по данному факту, выяснить, какая бригада выезжала к Евгению Ивановичу», - сказал Хинштейн.

По словам врио губернатора, произошедшее продемонстрировало, что подход к ветеранам и пенсионерам нужно изменить в лучшую сторону. Те, кто неуважительно отнесся к таким людям, должны понести ответственность.

Ветераны Курская область Александр Хинштейн
10 февраля 2025, 12:57
Ремонт в новосибирской многоэтажке затянули на два года из-за смерти подрядчика
РИА «Новости»
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Из-за кончины подрядчика ремонт многоэтажки в Новосибирске затянулся на два года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным журналистов, жители дома на улице Новая Заря давно добиваются завершения ремонтных работ от УК «Петровская слобода».

Из-за ее плохого обслуживания в доме случился потоп. После этого жители захотели сменить управляющую компанию. Когда они начали принимать действия по смене УК, организация затеяла голосование.

«Первым делом они сместили наш действующий совет дома. <…> В голосовании, которое было проведено УК на подтверждение ее полномочий, присутствовали подписи жильцов, которые, во-первых, находятся в длительной командировке, умерли, не живут в доме», - рассказала местная жительница.

Управляющая организация начала капитальный ремонт в 2023 году и до сих пор его не закончила. В мае прошлого года умер подрядчик, который был единственным «директором, исполнителем и рабочим».

После этого жильцы обратились в УК за разъяснением ситуации по капремонту, но им сказали, что пока жена умершего не вступит в наследство, ремонт продолжить не смогут.

Местные жители отметили, что дом находится в плохом состоянии: крыша повредилась, проблемы с проводкой. Однако ситуацию никто не исправляет.

Работа Ремонтные работы
10 февраля 2025, 12:10
Многодетная мать пожаловалась Бастрыкину на распределение льготных земель в Забайкалье
РИА «Новости»
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Многодетная мать из села в Забайкальском крае заявила о злоупотреблении местной администрации при распределении земельных участков среди нуждающихся жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Видеообращение жительницы села Засопка опубликовал журналист Дмитрий Красичков. Женщина рассказала, одна воспитывает троих детей и имеет инвалидность. У их семьи нет собственного жилья, и она неоднократно обращалась к представителям властей с просьбой о выделении положенного им земельного участка.

Однако, по ее словам, глава администрации отказывается включать в ее очередь на получение земли. Кроме того, местным льготникам выдают земли в болотистых территориях, непригодных для жилья, а хорошие участки отправляются на аукционы.

Председатель СК поручил провести проверку по факту обращения многодетной матери-одиночки. Об установленных обстоятельствах главе ведомства доложит руководитель регионального СК.

Ранее житель Челябинской области обратился к Александру Бастрыкину с просьбой о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного ребенка. Мужчина выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его сына , который, по его словам, мог умереть из-за халатности врачей.

Дети Семья Женщины Россия Инвалиды Следственный комитет России
10 февраля 2025, 10:17
Чернобыльцы-инвалиды подали в суд на пенсионный фонд за невыплату компенсаций
РИА «Новости»
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Пенсионный фонд России не выплачивает нескольким десяткам чернобыльцев-инвалидов положенные им компенсации. Об этом заместитель председателя правозащитной организации «Вдовы Чернобыля» Владимир сообщил Telegram-каналу Ural Mash.

«Я участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, инвалид второй группы. Компенсации были установлены судебными решениями 2007 года. До 2022 года нам выплачивали ежемесячно», - рассказал он.

Однако два года назад, по словам Владимира, после перерасчета пенсии одну выплату задержали, и она до сих пор так и не пришла. Тогда начались суды с пенсионным фондом. Положенных компенсаций пытаются добиться 80 человек со всей страны.

«Имеющим онкологические заболевания не платили с июня 2024 года, и только в январе мы добились, что суд признал неправоту пенсионного фонда и обязал выплатить. Но решение суда еще не вступило в законную силу», - пояснил зампредседателя организации «Вдовы Чернобыля».

Ранее заслуженный спасатель из Подмосковья Игорь Томчук поделился воспоминаниями о ликвидации аварии в Чернобыле. Он лично доставлял на место трагедии приборы радиационной и химической разведки.

Пенсия Чернобыль Суд Выплаты в России Инвалиды
10 февраля 2025, 10:11
Большинство россиян не подготовили финансовую подушку к пенсии
РИА «Новости»
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Большинство жителей России не подготовили личные сбережения на старость и рассчитывают только на государственную пенсию и помощь родственников. Об этом заявил РБК со ссылкой на исследования НПФ «Эволюция» и Финансового университета.

«Хотя 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89% ответили отрицательно на вопрос „готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?“», - сообщило издание.

В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые проживают в городах и селах разных регионов страны. Почти половина из них сказали, что рассчитывают на государственную пенсию (43% респондентов), а также на помощь со стороны детей и близких. На собственные накопления - только 27% опрошенных.

Авторы опроса отмечают, что в большей степени на свою финансовую подушку, а не на помощь государства, полагаются люди с высшим образованием.

Для формирования собственного капитала меньше половины россиян рассматривают различные финансовые инструменты: 11% планируют использовать корпоративные пенсионные программы, 9% хотят получать деньги со сдачи недвижимости в аренду, 3% будут использовать для накоплений ценные бумаги, а 2% участников обратятся к накопительному страхованию.

По данным за последние три года, все больше молодых людей стали рассчитывать на то, что в старости проживут на государственную пенсию. Ранее менее 10% молодого населения России высказывали мнение о том, что их существенным подспорьем в будущем станет пенсия, а сейчас их количество увеличилось до 44%.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа страховой пенсии работающим пенсионерам.

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