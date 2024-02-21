Хинштейн исключил угрозу классической литературе из-за закона об ЛГБТ

По его словам, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) опровергла существование «черного списка» книг, якобы не рекомендованных к продаже после выхода законов.

«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, - по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает», - подчеркнул Хинштейн.

Один из маркетплейсов ранее сообщил РИА «Новости» , что скрыл со своей витрины книги, входящие в список из более чем 250 наименований. Его разработали в декабре 2022 года по инициативе АКИТ из-за принятия законов о пропаганде ЛГБТ*.

В ассоциации сообщили, что перечень действительно существовал. Но сейчас он не актуален и не имеет отношения к реальности.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.