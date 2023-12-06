HighTime Orchestra представит симфоническое шоу по «Гарри Поттеру»

Зрители смогут окунуться в волшебный мир культового фэнтези. Со сцены Vegas City Hall композиции Джона Уильямса прозвучат под красочные видеоинсталляции. По словам организаторов мероприятия, подобных по масштабу и зрелищности шоу «Гарри Поттера» в Москве еще не было.

HighTime Orchestra - популярный российский коллектив. Его солисты выступают на одной сцене с такими мировыми звездами, как Paul Romero и Abel Korzeniowski. Музыканты сотрудничают с Дмитрием Маликовым, Ириной Ортман и Ильей Бешевли. На концертах этого оркестра зрители путешествуют во времени под бессмертные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, погружаются в любимые киновселенные под саундтреки из фильмов и сериалов, путешествуют в альтернативные миры под «Музыку из космоса» и Enigma Enya Neoclassica.