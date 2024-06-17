17 июня 2024, 18:04

Хедлайнеры добра: объявлены лауреаты XII Программы «Лучшие социальные проекты России»

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13 июня в RadissonResort, Zavidovo были подведены итоги XII Программы «Лучшие социальные проекты России». Бизнес всегда заинтересован в результативности своих усилий, которые отражаются не только через призму финансовых показателей, но и через способность оказывать положительное влияние на общество, поэтому сейчас развитие экосистемы социальной деятельности ставится в приоритет у компаний.

По традиции объявлению итогов Программы предшествовала Конференция «Лучшие социальные и ESG проекты России». Деловая программа ежегодно собирает на одной площадке топ-менеджмент корпораций, десятки опытных экспертов в области социальных инициатив и представителей некоммерческих организаций с целью развития новых стратегий и поиска «свежих» подходов к устойчивому развитию.

В рамках Конференции были затронуты не только острые, но и насущные вопросы данного времени: от социального равенства и интеграции инклюзивных практик в деятельность компаний, рассмотрения программ профилактики эмоционального выгорания у социально-ориентированного бизнеса до понимания принципов и этики взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.

В завершении Конференции состоялось одно из ключевых событий - торжественная церемония награждения Программы «Лучшие социальные проекты России».

Сдвиг в сторону «преуспеть в том, чтобы делать добро» становится определяющей характеристикой современного делового ландшафта.

И данную тенденция подтверждают лауреаты Программы, в числе которых: Газпромбанк Лизинг, ООО «АльфаСтрахование - ОМС», «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра», АО «Россельхозбанк», ПАО НЛМК, NL International и БФ «Солнечный город», STONE, СБЕР, Greenworks, S7 Airlines, ГУП «Московский метрополитен», АО «Телеканал 360», Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО «РЖД», ВКонтакте, Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», Фонд «Наше будущее», Ближе к делу ВТБ, Консультационный центр «ДОМ.РФ», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ООО ГПМ Радио бренд «Авторадио», АО «Альфа-Банк», АНО «Атом-спорт», ООО «ИНСАЙТ ЛЮДИ», ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», СберСеллер, ОАО «РЖД», Цифровая экосистема МТС, ООО ГПМ Радио бренд ENERGY, Whoosh, Школа Бизнеса «Синергия», Группа компаний «Леста Игры» (проект «Мир танков»), AB InBevEfes, РНКБ Банк (ПАО), ООО «Бэст Прайс» бренд FixPrice, ГК ЕЮС, АО СК «Астро-Волга».

Телеканал 360 с проектом «Круиз добра», приуроченным ко Дню защиты детей, стал лауреатом премии в категории «Социально-ответственные СМИ».

Получение награды - прямое подтверждения того, что бизнес начал лучше осознавать свою роль в обществе и стремиться к ответственному развитию.

«Репутация современного бизнеса строится на социальной и экологической ответственности. Компании надо показать, что она заботится не только о своей прибыли, но и о своем потребителе. Инвестирование в социальные проекты помогает компании завоевать доверие людей, укрепить свои позиции и обеспечить устойчивое развитие, что в конечном итоге способствует долгосрочному успеху и конкурентоспособности», - прокомментировала генеральный директор Greenworks Россия Рада Рожицкая.

«Премия „Лучший социальный проект России“ - это важное подтверждение результатов трехлетней работы компании и НКО. Мы стали первым девелопером, который стал системно решать проблему бездомности вместе с „Ночлежкой“. Надеемся, что наш пример станет стимулом для других компаний быть активнее и осознаннее включаться в социальные вопросы общества», - осветила директор по коммуникациям и устойчивому развитию STONE Татьяна Желанова.

«Наш проект-призёр „Школа фермера“ продвигает аграриев и их труд. Так, с 2020 года в рамках проекта выпускниками Школы стали более 5,5 тыс. человек. Они создают производства и рабочие места, развивают региональные бренды, повышают престиж села. Мы оснащаем фермеров знаниями и навыками, создавая чувство общности вокруг сельского хозяйства», - прокомментировал заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

Социальные проекты уже 12 лет подряд выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России. Ведь устойчивое развитие - важное направление стратегии компаний, охватывающее различные категории: от поддержки социально незащищенных слоев населения до внедрения инновационных методик в медико-социальные проекты.

«Мы выстроили комплексную систему адресного сопровождения пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сочетании с независимым аудитом качества медпомощи и работой с лечебными учреждениями по устранению дефектов - это помогает решать ключевые задачи здравоохранения по увеличению продолжительности жизни населения нашей страны», - отметил генеральный директор «АльфаСтрахование - ОМС» Андрей Рыжаков.

«„Лига Ставок“ совместно с Фондом „Созвездие Добра“ поддерживают детско-юношеский спорт, помогают спортсменам разных поколений и развивают спортивную инфраструктуру в регионах РФ. Благодаря благотворительной акция „Шаги Добра“ на „Играх Будущего“ у детей-сирот из Нижегородской области появится спортивная площадка, а также желание вести активный и здоровый образ жизни», - сказал директор по корпоративной и социальной ответственности компании «Лига Ставок», соучредитель Фонда «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов.

«Мы ставим пред собой цель не только научить наших сетевых партнеров зарабатывать деньги и улучшать свою жизнь, но и менять мир вокруг. С 2007 года NL выступает стратегическим партнером фонда „Солнечный город“, который сегодня входит 5-ку лучших организаций в сфере профилактики социального сиротства в России. За время нашей работы более 57000 детей получили помощь: остались с родителями или обрели новую семью», - отметила исполнительный директор NL International Олеся Баль.

В состав экспертного совета Программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: Департамент средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, МТПП, Министерство спорта РФ, федеральные эксперты.

Россия
17 июня 2024, 17:53
«Зеленые» инициативы: подведены итоги программы «Лучшие ESG проекты России»
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С каждым годом потребность бизнеса в осознанности и устойчивом развитии растет. 13 июня в Radisson Resort, Zavidovo были названы имена победителей Программы «Лучшие ESG проекты России». Лауреатами стали компании, которые успешно интегрировали принципы устойчивого развития в свои бизнес-модели через экологические, социальные и корпоративные проекты.

Обмен практиками от представителей компаний, придерживающихся ESG-принципов, порождает новую волну участия, которая в скором времени придет к тому, что устойчивое развитие будет чем-то понятным и базовым для любого бизнеса в стране. Но, как и в любой сфере, очень важно полагаться на профессионалов своего дела, поэтому ежегодно оргкомитет Программы собирает на одной площадке ведущих специалистов в области экологии, социальной ответственности и управления корпоративной деятельностью. И в рамках Конференции «Лучшие социальные и ESG проекты России» был организован диалог, который помог лицам государственной власти, аналитикам, представителям комплаенса понять, какие проблемы еще остались в компаниях и институтах развития. Во время дискуссий и сессий были выявлены основные запросы у аудитории, дающие виток развития повестки в стране посредством новых предложений и идей.

Торжественным окончанием дня стала церемония награждения лауреатов Программы. Лучшими, по мнению экспертного совета, стали: Газпромбанк Лизинг, ГУП «Мосгортранс», «АстраЗенека», Россия и Евразия, «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра», СПАО Ингосстрах, СБЕР, АО «ОЭЗ „Технополис Москва“, АО „Россельхозбанк“, ГК „Садовое кольцо“, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ООО НКО „Мобильная карта“), ПАО „ГМК „Норильский никель“, АО „Зарубежнефть“, ООО „РСХБ Управление Активами“, Фонд Экология, ПАО „ЛУКОЙЛ“, ООО „ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть“, Полюс, Фонд „Мир вокруг тебя“ компании Siberian Wellness, АО „УК „Кузбассразрезуголь“, Сеть зоомагазинов „Четыре Лапы“, ГКУ „Организатор перевозок“, PUNKT E, Группа Магнезит, Setl Group, Строительная экосистема „Звезда“, АО „Мосинжпроект“, Группа „М.Видео-Эльдорадо“, Бренд профессиональной косметики для волос ICE Professional by Natura Siberica, НПАО „Светогорский ЦБК“.

Победители Программы доказывают подлинную приверженность постоянному развитию и прозрачность своей деятельности, что приводит к повышению финансовой и операционной эффективности и более устойчивому будущему.

«Мы рады, что сегодня ЖК Urman City получил заслуженную награду. Наш новый проект в Уфе сочетает насыщенную городскую инфраструктуру и экологическое окружение в виде большого и благоустроенного леса. Бережное отношение к окружающей среде, Environmental - один из принципов и нашей компании, и этой Программы. ГК „Садовое кольцо“ прикладывает значительные усилия, чтобы вернуть городу Кошкин лес - большой зеленый массив, который сегодня находится не в лучшем состоянии. Мы планируем проводить субботники, высадки деревьев и другие экологические акции. Благодаря внедрению принципов ESG мы повышаем лояльность потенциальных клиентов и привлекаем новую аудиторию», - поделился заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

«Полученная премия демонстрирует, что РСХБ не зря реализует проекты в области устойчивого развития. Это по-настоящему общечеловеческая миссия, и для её воплощения в 2021 годы банк учредил Фонд „Экология“. За 2,5 года в 400 наших экологических мероприятий приняли участие более 16 тыс. неравнодушных людей», - подчеркнула заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Анна Кузнецова.

«ОЭЗ „Технополис Москва“ является одной из первых в России инфраструктурных площадок, внедривших принципы экологического и социального благополучия в стратегию долгосрочного развития. На сегодня заключен ряд соглашений о сотрудничестве в этой сфере с ведущими вузами, институтами развития и производителями „зеленых“ технологий. Многие резиденты ОЭЗ Москвы используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2, активно участвуют в благотворительных и волонтерских акциях. Решив систематизировать подход к благотворительной деятельности, было принято решение объединить ее в один проект под названием „Доброполис“. В его рамках будет проводиться от 15 мероприятий в год с привлечением не менее 5% сотрудников ОЭЗ столицы, где сегодня трудится 18 тысяч человек», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Одни проекты-победители сосредоточены на конкретных отраслях, в то время как другие нацелены на общее превосходство ESG, но это не мешает оказывать позитивное воздействие на общество.

«Общероссийская социальная программа „Лига ветеранов спорта“ реализуется „Лигой Ставок“ и Фондом „Созвездие Добра“ под эгидой Министерства спорта РФ и направлена на поддержку заслуженных деятелей спорта. Благодаря программе мы сохраняем наше спортивное наследие, преемственность традиций высоких спортивных достижений, популяризируем занятия спортом и физической культурой среди подрастающего поколения», - прокомментировал директор по корпоративной и социальной ответственности компании «Лига Ставок», соучредитель Фонда «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов.

«Престижно стать победителем Программы „Лучшие ESG проекты России“. Несмотря на то, что музею „Ингосстраха“ 13 лет, он популярен не только у страховщиков и партнеров компании. Постоянными посетителями музея стали школьники и студенты колледжей и ВУЗов Москвы, ведь миссия нашего музея - популяризация страховой культуры, продвижение бренда компании и формирование страховщика нового поколения», - отметила директор музея «Ингосстраха» Татьяна Щербакова.

«Как крупнейший финтех-проект в спортивной индустрии мы не мыслим себя без поддержки отечественного спорта. Эта тема пронизывает все аспекты жизни компании: корпоративную культуру, бизнес-проекты, ИТ-решения и благотворительность. Особое внимание мы уделяем поддержке детско-юношеского спорта, так как за новым поколением будущее, и мы чувствуем перед ним свою ответственность за популяризацию здорового образа жизни», - сообщила PR-директор ЕДИНОГО ЦУПИС Наталья Докучаева.

В экспертный совет Программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: ТПП РФ, Деловая Россия, НИУ ВШЭ, Агентство стратегических инициатив, ОПОРЫ РОССИИ, МГИМО, АО «Эксперт РА».

Россия Бизнес Экология
17 июня 2024, 17:26
Жалобу на арест продюсера Reuters Габова оставили без удовлетворения
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Продюсер Reuters Константин Габов останется под стражей. Апелляционную жалобу на его арест оставили без удовлетворения, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее постановление о заключении продюсера под стражу вынес Басманный районный суд столицы 27 апреля.

Габова обвинили по статье об участии в экстремистском сообществе. Установлено, что он участвовал в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале ФБК*.

Его отправили в СИЗО до 27 июня.

Как отмечал RT , продакшн-команда YouTube-канала ФБК* перебралась за границу в 2021 году и ведет эфиры из трех студий, расположенных в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе.

*ФБК - организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов.

Суд
17 июня 2024, 16:42
Правительство увеличило прожиточный минимум в России на 2025 год
РИА «Новости»
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Размер прожиточного минимума по России в 2025 году установили на уровне 17 733 рублей. Постановление об этом опубликовали на сайте правительства страны.

Из текста документа следует, что для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для детей - 17 201 рубля, а для пенсионеров - 15 250 рублей.

Глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отмечал, что для расчета показателя прожитого минимума использовали новые правила - опирались на медианный доход россиян, тогда как ранее показатель определял закон о федеральном бюджете.

«А теперь [эта величина] будет определяться, исходя из медианного дохода. Используется он для оценки уровня жизни в стране при формировании главного финансового документа, подготовки значимых социальных программ и мер помощи», - подчеркнул Мишустин.

Премьер также обратил внимание, что регионы установят свои величины, к которым привязаны многие виды льгот и пособий. В качестве примера он привел выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам или пенсионерам, чей доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума.

«Обеспечение социальных гарантий - это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме», - сказал он.

Россия Правительство РФ
17 июня 2024, 16:28
Туристку в шортах обозвали «голожопым гостем» и изгнали из ТЦ в Осетии
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Девушку в коротких шортах не пустили в магазин во Владикавказе. Путь посетительнице преградили продавщицы, начавшие громки стыдить ее за подобный внешний вид. Видео конфликта опубликовал местный Telegram-канал «Новости Осетии».

Ссора разгорелась в одном из городских ТЦ. На кадрах видно, как в магазин пытается войти девушка с распущенными волосами, ярко накрашенная и в очень коротких шортах. Последний фактор и вызвал бурное негодование сотрудниц.

«А куда? Иди туда, откуда вышла? Стыдно, ты посмотри, как ты ходишь!» - кричала одна из продавщиц.

В ответ туристка заявила, что она вообще-то гость. На что ей безапелляционно заявили, что это не так, девушка никакой не гость.

«Какой ты гость?! Голожопый гость», - продолжили возмущаться местные женщины.

Одна из очевидцев происходящего быстро подключилась к конфликту и начала тыкать в девушку длинным предметом, похожим на кусок плинтуса.

Девушке в шортах ничего не оставалось, как ретироваться. Под крики продавщиц она удалилась вместе с двумя своими спутницами - на них сотрудницы магазина кричали меньше, несмотря на достаточно открытые наряды.

Одежда Магазины

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