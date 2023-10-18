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«Наши дети - это выражение окружающего мира, общества. Если наши дети становятся более жестокими, то значит, мы становимся такими, и впору, как говорится, присмотреться к себе самим, когда мы недовольны поведением детей», - заключила уполномоченный по правам ребенка.





«Администраторы соцсетей должны контролировать свои платформы на наличие подобных информационных продуктов, либо самостоятельно его блокировать, либо реагировать на соответствующие жалобы обращения. В случае если этот контент нельзя размещать и он будет моментально блокироваться, у детей не будет желания таким образом прославиться», - считает Волынец.

По мнению, чтобы снизить уровень подросткового насилия, нужно направить энергию школьников в конструктивное русло: научить помогать, занять волонтерством, возродить советскую систему «подтягивания» более слабых учеников.

Замыкая круг насилия Сообщения о школьной травле, одиночных нападениях на сверстников за их инаковость и прочие поступки подростков, которые попадают под действие административного кодекса (а иногда уголовного), выглядят почти не так жутко на фоне петербургских « треш-блогеров ». Однако врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт Лариса Никитина отметила, что агрессия в любом ее виде - от стычек в школе до демонстративных избиений ради жесткого контента - так или иначе выходит за рамки нормы.

«Откуда это берется? В первую очередь жестокое отношение в семье. То, что ребенок получает дома, то он и несет наружу. Знаете, хороший пример: когда четырехлетняя девочка приходит из садика, в доме гости, все садятся за стол, мама вынимает торт, а гости говорят „ой нет, мы уже сыты“. А девочка поворачивается и говорит: „жрите что дают“. Потому что она это уже где-то слышала. Так и здесь: подросток мог где-то это видеть», - рассказала она «360».

Треш-контент под запрет Подойти к проблеме насильственного поведения с другой стороны предложила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее мнению, демонстративность агрессии у подростков подогревается желанием получить внимание, которого им по тем или иным причинам не хватает.

Одним из способов ограничить треш-контент, включающий в себя не только насилие против других, но и против себя самого, собеседница «360» назвала более тщательный контроль со стороны самих соцсетей за тем, кто и что на их платформах публикует.

Старое, доброе ультранасилие Сколотившие целую группировку подростки, целенаправленно искавших жертв в торговых центрах, на улицах и в парках Петербурга, напомнили об уже затихшем тренде. Он захлестнул Россию и даже ближнее зарубежье так же неожиданно, как и заглох. Речь, конечно, о « ЧВК „Редан“ ».

В начале 2022 года по стране прокатились громкие задержания длинноволосых школьников в клетчатых штанах, черной одежде с эмблемой паука из манги Hunter x Hunter. После драки «неформалов» со «спортсменами» в московском ТЦ «Авиапарк» как в Сети, так и в «реале» начались крупные и мелкие стычки подростков - кто-то требовал от «пауков» «пояснить за шмот», кто-то был разозлен оскорблениями в адрес других субкультур и даже национальностей (сами «редановцы» потом заявляли, что от их лица националистические посты писали не связанные с движением люди). При задержании как у «редановцев», так и у их оппонентов находили баллончики и ножи.

Агрессия - это модно? Новости разной степени достоверности об объединениях молодых и горячих любителей устроить беспредел заставили многих думать о том, что среди подростков сложился тренд на насилие. В ход вновь пошли обвинения во всем интернета и компьютерных игр. Но опрошенные «360» эксперты оказались не так однозначны в своих оценках.

По словам эксперта, второй причиной подобного поведения могут стать комплексы: подросток начнет компенсировать издевательства, пережитые в детстве, с помощью агрессии, замыкая тем самым круг насилия.

«Люди забыли, что причинять боль другому человеку - это запрещено законом. Очень часто они видят в своей среде, что наказывать человека избиением - это нормально, а еще и можно получить одобрение от сверстников. Именно эта тенденция влияет на происходящее», - рассказал психолог Марсель Сультеев.

Он подчеркнул, что лекарством от такого поведения может стать работа с родителями, а также синхронизация того, чему учат детей в школе и дома. Иначе выходит, что учителя требуют подчиняться моральным принципам, а по возвращении из нее дети наблюдают те или иные проявления насилия.





Вскоре шумиха вокруг «пауков-анимешников» и «гопников» сошла на нет. Последнее громкое появление «Редан» в медиапространстве было связано с публикацией главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Общественный деятель сообщила в соцсетях о возможных новых проблемах с неформалами в Химках. Правда, позже выяснилось, что кошмарят там людей вовсе не «пауки», а группировка несовершеннолетних выходцев из соседних стран.