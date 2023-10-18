Хайп и ненависть в Сети. Подростковое насилие — тренд или вседозволенность?

18 октября 2023, 19:01
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Санкт-Петербурге задержали пятерых молодых людей за то, что они нападали на незнакомцев, снимали свои «подвиги» на камеру и выкладывали в Сеть. Всей компании — от 16 до 18 лет, четверо из них — иностранные граждане, один — с российским паспортом. Еще одного фигуранта дела задержали днем ранее, а администратора Telegram-канала с видео драк ищут. «360» вспомнил о самых громких случаях проявления подростковой жестокости за последнее время и поговорил с экспертами о том, что происходит с подрастающим поколением.


«Наши дети - это выражение окружающего мира, общества. Если наши дети становятся более жестокими, то значит, мы становимся такими, и впору, как говорится, присмотреться к себе самим, когда мы недовольны поведением детей», - заключила уполномоченный по правам ребенка.


«Администраторы соцсетей должны контролировать свои платформы на наличие подобных информационных продуктов, либо самостоятельно его блокировать, либо реагировать на соответствующие жалобы обращения. В случае если этот контент нельзя размещать и он будет моментально блокироваться, у детей не будет желания таким образом прославиться», - считает Волынец.

По мнению, чтобы снизить уровень подросткового насилия, нужно направить энергию школьников в конструктивное русло: научить помогать, занять волонтерством, возродить советскую систему «подтягивания» более слабых учеников.

Замыкая круг насилия Сообщения о школьной травле, одиночных нападениях на сверстников за их инаковость и прочие поступки подростков, которые попадают под действие административного кодекса (а иногда уголовного), выглядят почти не так жутко на фоне петербургских « треш-блогеров ». Однако врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт Лариса Никитина отметила, что агрессия в любом ее виде - от стычек в школе до демонстративных избиений ради жесткого контента - так или иначе выходит за рамки нормы.

«Откуда это берется? В первую очередь жестокое отношение в семье. То, что ребенок получает дома, то он и несет наружу. Знаете, хороший пример: когда четырехлетняя девочка приходит из садика, в доме гости, все садятся за стол, мама вынимает торт, а гости говорят „ой нет, мы уже сыты“. А девочка поворачивается и говорит: „жрите что дают“. Потому что она это уже где-то слышала. Так и здесь: подросток мог где-то это видеть», - рассказала она «360».

Треш-контент под запрет Подойти к проблеме насильственного поведения с другой стороны предложила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее мнению, демонстративность агрессии у подростков подогревается желанием получить внимание, которого им по тем или иным причинам не хватает.

Одним из способов ограничить треш-контент, включающий в себя не только насилие против других, но и против себя самого, собеседница «360» назвала более тщательный контроль со стороны самих соцсетей за тем, кто и что на их платформах публикует.

Старое, доброе ультранасилие Сколотившие целую группировку подростки, целенаправленно искавших жертв в торговых центрах, на улицах и в парках Петербурга, напомнили об уже затихшем тренде. Он захлестнул Россию и даже ближнее зарубежье так же неожиданно, как и заглох. Речь, конечно, о « ЧВК „Редан“ ».

В начале 2022 года по стране прокатились громкие задержания длинноволосых школьников в клетчатых штанах, черной одежде с эмблемой паука из манги Hunter x Hunter. После драки «неформалов» со «спортсменами» в московском ТЦ «Авиапарк» как в Сети, так и в «реале» начались крупные и мелкие стычки подростков - кто-то требовал от «пауков» «пояснить за шмот», кто-то был разозлен оскорблениями в адрес других субкультур и даже национальностей (сами «редановцы» потом заявляли, что от их лица националистические посты писали не связанные с движением люди). При задержании как у «редановцев», так и у их оппонентов находили баллончики и ножи.

Агрессия - это модно? Новости разной степени достоверности об объединениях молодых и горячих любителей устроить беспредел заставили многих думать о том, что среди подростков сложился тренд на насилие. В ход вновь пошли обвинения во всем интернета и компьютерных игр. Но опрошенные «360» эксперты оказались не так однозначны в своих оценках.

По словам эксперта, второй причиной подобного поведения могут стать комплексы: подросток начнет компенсировать издевательства, пережитые в детстве, с помощью агрессии, замыкая тем самым круг насилия.

«Люди забыли, что причинять боль другому человеку - это запрещено законом. Очень часто они видят в своей среде, что наказывать человека избиением - это нормально, а еще и можно получить одобрение от сверстников. Именно эта тенденция влияет на происходящее», - рассказал психолог Марсель Сультеев.

Он подчеркнул, что лекарством от такого поведения может стать работа с родителями, а также синхронизация того, чему учат детей в школе и дома. Иначе выходит, что учителя требуют подчиняться моральным принципам, а по возвращении из нее дети наблюдают те или иные проявления насилия.


Вскоре шумиха вокруг «пауков-анимешников» и «гопников» сошла на нет. Последнее громкое появление «Редан» в медиапространстве было связано с публикацией главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Общественный деятель сообщила в соцсетях о возможных новых проблемах с неформалами в Химках. Правда, позже выяснилось, что кошмарят там людей вовсе не «пауки», а группировка несовершеннолетних выходцев из соседних стран.

Драки Дети Соцсети Telegram Школьники Домашнее насилие
Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год
23 октября 2023, 09:51
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.

Экономика Москва 2023
«Несет расизмом». Цыденов оценил слова экс-посла Израиля о «бурятской ненависти»
23 октября 2023, 09:06
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Бурятии Алексей Цыденов резко ответил на высказывания экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о «бурятской ненависти ко всему живому» у населения сектора Газа. По мнению политика, бывшему дипломату надо учить историю и пройти курс лечения. Комментарий губернатор региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По оценке Цыденова, от слов экс-посла несет нацизмом и расизмом. И слышать подобное по меньшей мере странно, добавил глава Бурятии.

«Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», - подчеркнул политик.

Он напомнил, что жители Бурятии принимают участие в спецоперации и достойно защищают Родину.

«И если каких-то больных расистов и нацистов это доводит до истерики, то значит, наши воины все делают правильно», - выразил уверенность Цыденов.

По словам главы Бурятии, если кому-то недостает воспитания, взаимного уважения или уроков истории, «чтобы не создавать угрозы нашей стране и нашему народу», то пусть их «сдерживает страх».

«А глубокая, многогранная бурятская культура и наши традиции, наша религия, они о добре и о любви. Но только если и к нам с добром и с любовью», - заключил он.

Бурятия Конфликт Израиля и Палестины
Единый «режим тишины» предложат установить по всей России
23 октября 2023, 08:12
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Госдуму 23 октября внесут доработанный законопроект о тишине. Депутаты предложат установить единое по России время, когда запрещено шуметь, ввести штрафы и назначить ответственных для фиксации нарушений. Об этом сообщили «Известия».

Законодательную инициативу внесли в феврале 2023 года, но потом доработали с участием правительства. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нововведения нужны для того, чтобы создать действующий правовой механизм.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей», - объяснил он.

Пока в каждом регионе действуют свои законы о тишине и собственные правила. Депутаты предложат унифицировать режим тишины и ввести запрет на шум с 23:00 до 07:00. За первое нарушение жильцов дома накажут штрафом от 500 до двух тысяч рублей, за повторное - от двух до пяти тысяч рублей. Если закон примут, то собственники квартир смогут выбирать уполномоченных для проведения профилактических бесед и фиксации нарушений.

Большинство россиян - участников опроса kp.ru поддержали введение единого режима тишины с 22:00 до 07:00. Только пятая часть заявили, что их соседи и так не шумели.

Законы
Банки выступили против прямого доступа силовиков к данным клиентов
23 октября 2023, 05:01
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские банки высказались против прямого доступа силовых структур к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Это нарушает конституционные права россиян, об этом сообщила газета РБК.

Ассоциация банков России направила письмо в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. В нем они выразили протест против законопроекта, который дает доступ силовым структурам к информационным базам с данными клиентов.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб - клиентов этих банков. В пояснительной записке указано, что это необходимо для защиты информации сотрудников силовых ведомств.

Недавно МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Организации могут выписать штраф до 100 тысяч рублей. Регулятор подтвердил факт масштабной утечки информации

Банки Законы ФСБ

Новости по теме