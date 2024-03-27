27 марта 2024, 16:41

Хайдаров опроверг сообщения о временном закрытии клиники пластической хирургии

РИА «Новости»
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Клинику пластической хирургии «Ай Кью Пластик» не будут закрывать на три месяца. Информацию об этом опроверг ее владелец Тимур Хайдаров в интерью порталу «Супер.ру».

По словам хирурга, слухи о временном прекращении работы клиники не соответствуют действительности. Статья, по которой нашли нарушения во время проверки, предполагает только штраф.

«Ни о каком приостановлении деятельности речи не идет. Это вброс, потому что по тем пунктам нарушения, которые мы исправили и будем обжаловать их, идет наказание в виде штрафа», - подчеркнул Хайдаров.

Юрист клиники Кристина Высоцкая также отметила, что часть нарушений уже устранили, а остальные будут обжаловать в суде. Первое заседание назначили на апрель. Однако закрывать медучреждение никто не собирается.

«По результатам проверки клинике выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении», - сказала она.

Во время февральской проверки учреждений Хайдарова выяснилось, что пластические операции некачественно провели 34 пациентам.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили из-за смерти московского продюсера Петра Гаврилова , скончавшегося спустя 10 дней после операции по шунтированию желудка в клинике IQ Plastique.

Штрафы Суд Медицина
27 марта 2024, 18:32
Концерт группы «Пикник» в Петербурге пройдет при усиленной охране
РИА «Новости»
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Перед концертом группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге приняли дополнительные меры безопасности. У входа и вокруг здания разместили специальные подразделения правоохранительных органов, в том числе кинологов с собаками. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. В зал в Красногорске ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по посетителям. По последним данным, погибло не менее 139 человек.

За полтора часа до начала мероприятия у главного входа в БКЗ появились автомобили полиции, автобус ГУ МВД и Росгвардии. Лиговский проспект, ведущий к концертному залу, перекрывать не стали.

Концерт в Санкт-Петербурге посвятят памяти жертв террористической атаки в Crocus City Hall. Все собранные во время концерта средства направят на поддержку пострадавших и родственников погибших.

Санкт-Петербург Концерты Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 18:18
Российская школьница похвалила террористов из Crocus City Hall и лишилась стипендии
РИА «Новости»
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Поблагодарившую напавших на концертный зал Crocus City Hall террористов за сорванную поездку в Москву нижегородскую школьницу лишили именной стипендии главы города. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.

Журналисты напомнили, что девочка опубликовала на своей странице в социальной сети заявление, в котором нецензурно заявила, что из-за теракта у нее сорвалась поездка в Москву и она может остаться дома, чтобы продолжить употреблять алкоголь.

Возмущенные таким заявлением горожане быстро установили личность школьницы. Выяснилось, что она входила в число лауреатов, получающих именные стипендии главы Нижнего Новгорода. После публикации скандального видео в администрации города заявили, что выплат школьница не получает.

Сама девушка записала видео с извинениями перед всеми, кого обидело ее заявление. Она подчеркнула, что совершила ужасный поступок, так как не могла подобрать нужных слов.

«Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите», - заявила она.

РИА «Новости» со ссылкой на областной главк МВД уточнило, что правоохранители провели со школьницей профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности.

Нижегородская школьница оказалась не первой, кто допустил неосторожное высказывание о теракте, который унес 139 жизней (по данным СК). Переводчик и ресторатор мебели из Санкт-Петербурга Николай Конашенок опубликовал на своей странице в социальной сети комментарий, который вызвал массовое возмущение. Позже мужчину задержали в аэропорту при попытке улететь в Ереван.

Соцсети Школьники Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 17:36
Андриянов рассказал о развитии проекта «Активное долголетие» в Красногорске
Медиасток.рф
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Число участников проекта «Активное долголетие» в городском округе Красногорск растет каждый день. Об этом в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал руководитель местного центра Богдан Андриянов.

В феврале этого года центр отметил четыре года со дня создания. Он стал одним из самых крупных в Московской области.

«Важно отметить, что с самого начала проект очень быстро набрал темп и с тех пор на протяжении четырех лет он его и не сбавляет, а только набирает. И действительно, участников становится с каждым днем все больше» - заявил собеседник.

Он отметил, что в день центр посещают около 250-300 человек по программе, а индивидуально - примерно две тысячи жителей Подмосковья. Андриянов добавил, что среди участников больше женщин чем мужчин.

«В процентном соотношении - это 70 на 30. То есть 70% от общего числа - это женщины, 30% - это мужчины. Но стоит отметить, что количество мужчин с каждым днем тоже возрастает, потому что буквально год-полтора назад начали программу именно для мужского населения, чтобы как можно больше можно было завлечь мужчин в активности», - уточнил глава центра.

Таким образом, для пожилых жителей Подмосковья появились определенные часы для посещения бассейна и отдельные дорожки, а также скандинавская ходьба, лыжи, настольные игры и другие развлечения.

Например, недавно в рамках проекта «Активное долголетие» ее участники из Лобни побывали на экскурсии в Раменском.

Красногорск Интервью Активное долголетие
27 марта 2024, 17:08
Адвокат рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом
Global Look Press
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Россияне смогут слушать певицу Аллу Пугачеву в случае, если ее признают иностранным агентом. Дома никто не запретит включать любимую артистку, а вот в эфире радио и телевидения нужно будет сопровождать композицию специальным уведомлением, рассказал «360» адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.

«Если на радио, кафе, ресторане звучит песня исполнителя, который признан иностранным агентом, то она должна предваряться соответствующим сообщением, формат которого утвержден Правительством Российской Федерации», - подчеркнул адвокат.

За несоблюдение правил будет грозить штраф.

Добровинский добавил, что во время домашнего прослушивания россиян никто контролировать не будет.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом. Он выразил надежду, что комиссия «доведет дело до конца».

Штрафы Песни Музыка Телевидение Иноагенты

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