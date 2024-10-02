Хасбик опубликовал антисемитский пост и занялся поиском адвоката

Четверг, 3 октября, порадует москвичей летней погодой, но уже с 4 октября в регионе начнется похолодание. В выходные температура в столице понизится, пройдут дожди, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что циклонический вихрь, который вытягивается с Балкан на Белоруссию, подойдет к Москве в пятницу, днем. И тогда температура и погода немножко изменятся. Температура просядет вниз на 4-5 градусов, пройдут дожди», - объяснил специалист.

По его словам, в субботу и воскресенье температура не будет превышать 12... 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 3... 5 градусов. С понедельника в столице потеплеет, но летней погоды ждать уже не стоит, подчеркнул синоптик.

«Опять та ситуация, когда мы попадаем в теплую воздушную массу. Дневные температуры повысятся до 15-16 градусов, а ночные - до 7-9 градусов. То есть это похолодание, как и все последнее время, в субботу и воскресенье, будет крайне непродолжительным», - подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что москвичи смогут насладится по-летнему теплой погодой только 3 октября.

«Завтра пик потепления, 22 градуса в Москве гарантировано. <…> Четверг станет последним днем, когда в столице будет зафиксирована температура 22 градуса. На дворе октябрь», - заключил специалист.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала первый снег в Москве в середине октября. Она уточнила, что средние показатели температуры в столице и Подмосковье будут на 4-5 градусов выше нормы.