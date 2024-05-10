Хамзаев назвал имена пришедших на помощь людям в тонущем автобусе в Петербурге
Первыми на помощь людям в тонущем автобусе в реке Мойке в Санкт-Петербурге пришли уроженцы Дагестана. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.
«Уроженцы Дагестана Мухаммад Рамазанович Гасанов, Шахбан Джабраилович Джабраилов и Идрис Исматулаевич Гаджиев – имена ребят, которыми первыми пришли на помощь людям в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Ехали на пятничную молитву, работают в строительной сфере. Дагестанцы не пройдут мимо чужой беды, молодцы!» - написал он.