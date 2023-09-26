Хакеры заявили о взломе всех систем Sony

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В группировку злоумышленников входят россияне и украинцы. Они якобы пытаются продать украденную информацию в даркнете. По словам Варского, с 2015 года из Sony часто утекает какая-либо информация.

«Да, это выложено на всеобщий доступ. Можете скачать себе это на какой-нибудь диск, если купите какой-то запасной хард, так как места будет нужно много», - подчеркнул он.

Хакер уточнил, что не каждый сможет разобраться со слитой в Сеть информацией.

Группировка не указала цену за данные. Но предоставила свои контракты для связи. В качестве доказательства хакеры показали скриншоты якобы с файлами Sony и заверили, что собрали около шести тысяч документов.

По заявлениям злоумышленников, если информацию никто не купит, ее выложат в открытый доступ 28 сентября. Сама компания пока не подтвердила факт взлома.

Во вторник, 26 сентября, неизвестные хакеры совершили самую мощную атаку на серверы телеканала «360». Команда предотвратила заражение вредоносными материалами.

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