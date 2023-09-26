Хакеры заявили о взломе всех систем Sony

26 сентября 2023, 20:42
Unsplash
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Злоумышленники взломали все системы компании Sony. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на хакера Александра Варского.

В группировку злоумышленников входят россияне и украинцы. Они якобы пытаются продать украденную информацию в даркнете. По словам Варского, с 2015 года из Sony часто утекает какая-либо информация.

«Да, это выложено на всеобщий доступ. Можете скачать себе это на какой-нибудь диск, если купите какой-то запасной хард, так как места будет нужно много», - подчеркнул он.

Хакер уточнил, что не каждый сможет разобраться со слитой в Сеть информацией.

Группировка не указала цену за данные. Но предоставила свои контракты для связи. В качестве доказательства хакеры показали скриншоты якобы с файлами Sony и заверили, что собрали около шести тысяч документов.

По заявлениям злоумышленников, если информацию никто не купит, ее выложат в открытый доступ 28 сентября. Сама компания пока не подтвердила факт взлома.

Во вторник, 26 сентября, неизвестные хакеры совершили самую мощную атаку на серверы телеканала «360». Команда предотвратила заражение вредоносными материалами.

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Хакеры Sony PlayStation
Россиян предупредили об ошибках, которые приведут к «потере» пенсионного стажа
23 октября 2023, 03:10
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Часть трудового стажа может «потеряться» из-за нескольких ошибок сотрудника или работодателя. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Юрист отметила, что зачастую ошибается работодатель, ответственный за передачу информации в Пенсионный фонд.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», - добавила Ногайлиева и добавила, что такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете пенсионера.

Серые зарплаты также не учитываются в расчете пенсии, предупредила юрист. Работодатель иногда пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов, в этом случае поможет только суд.

Ошибки в трудовой книжке также могут сократить размер пенсии. Для подтверждения страхового стажа в таких ситуациях потребуются дополнительные документы в виде приказов о приеме на работу и зарплатных ведомостей.

Пенсия Пенсионеры Работа
«Чудовищно неуместный». Венедиктову пришлось извиниться за антисемитский анекдот коллеги
23 октября 2023, 00:34
РИА «Новости»
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Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* извинился за антисемитский анекдот, который журналистка Лиза Лазерсон рассказала на стриме YouTube-канала «Живой гвоздь». Там же опубликовали запись с извинениями Венедиктова*.

В ночь на 21 октября представительница СМИ рассказала шутку, которая спровоцировала негативную реакцию у зрителей. Лазерсон назвала «актуалочкой» сравнение вагона с еврейскими детьми с вагоном с цементом. Позднее журналистка также извинилась и объяснила, почему посчитала анекдот уместным.

«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот», - сказала журналистка.

Венедиктов* в свою очередь назвал шутку «чудовищно неуместной, несмешной и отвратительной». Он пообещал сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее Алексей Венедиктов* рассказал об экс-главе Роснано Анатолии Чубайсе. По словам журналиста, политик закупил и лично развез гуманитарную помощь жителям Израиля, пострадавшим в результате атаки ХАМАС.

*Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом.

Журналистика
Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли на следующей неделе
22 октября 2023, 15:39
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Перед этим мероприятием глава государства пообщается с молодыми учеными и проведет встречу с представителями традиционных религий в РФ. Также в графике российского лидера значится оперативное совещание с членами Совета безопасности страны.

В сентябре Путин подчеркнул, что Россия собирается развивать и поддерживать частные инициативы в космической сфере. В этом контексте глава государства упомянул американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска, назвав его безусловно талантливым человеком.

Российская сторона видит перспективы сотрудничества с Северной Кореей в космосе, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако это не единственная сфера для совместной работы, добавил он.

Владимир Путин Космос
Умер экс-депутат Госдумы Андриан Пузановский
22 октября 2023, 15:22
РИА «Новости»
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В минувшую субботу на 82-м году жизни умер бывший депутат Государственной думы Андриан Пузановский. Об этом сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов в своем Telegram-канале.

Неверов вспомнил о совместной работе с Пузановским в «Народном депутате» - он представлял интересы жителей Костромской области.

Причина смерти, дата и место похорон экс-депутата не уточняются.

В 1993 году Андриана Пузановского избрали в Госдуму от политического движения «Достоинство и милосердие». Спустя два года его избрали во второй созыв нижней палаты от Аграрной партии. В 1999 году Пузановский стал частью группы «Народный депутат». В 2000-е годы политик вступил в партию «Единая Россия», больше в ГД не избирался. В последнее время преподавал на кафедре мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета.

«Яркий, отзывчивый человек. Светлая память!» - написал он.

Депутаты Москва 2023

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