Хакеры взялись за медицинские данные россиян

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На одном из хакерских форумов в Сети анонимный пользователь написал, что якобы смог заполучить данные компании 23andMe - одной из самых крупных в сфере ДНК-исследований. После этого он предложил купить эти данные партиями от 100 до 100 тысяч профилей.

Представители компании 23andMe объяснили, что некоторые ее аккаунты подключены к сервису DNA Relatives, который позволяет пользователями общаться с генетическими родственниками. Также отмечается, что данные об этих родственниках тоже могли украсть. Сейчас по данному факту проводится внутреннее расследование.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников сообщил «Известиям», что утечка информации о ДНК вряд ли обернется проблемами обычному человеку. Сейчас пока нет общих генетических баз и быстрых ДНК-анализаторов. По словам Овчинникова, злоумышленникам проще отслеживать жертв через мобильные телефоны или оперативное наблюдение.

Ранее хакеры взломали все системы компании Sony.

Они заверили, что собрали около шести тысяч документов.