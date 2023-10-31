Хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»

Сбой случился на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу системы.

В материале сказано, что на интернет-ресурс совершили хакерскую атаку. Вечером 30 октября сайт компании оказался недоступен. В архиве сохранили дубликат главной страницы НСПК, на котором видна ссылка на группировку хакеров DumpForums.

При этом утечку данных после случившегося в системе не подтвердили. Как отметили в пресс-службе НСПК, сайт создал сторонний подрядчик, он его и обслуживает.

«Он является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», - сказано в сообщении.

В компании также заявили о невозможности получить доступ к системам, потому что сервера и центры обработки информации НСПК не имеют доступа в интернет.

Ранее стало известно о массовой кибератаке на интернет-провайдеры в Крыму. Как заявил глава полуострова Олег Крючков, специалисты оперативно приступили к восстановительным работам.