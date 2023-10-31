Хакеры атаковали информационные ресурсы «Крымэнерго»

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Хакеры также атаковали оборудование интернет-провайдеров, добавили представители организации.

«Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

«Крымэнерго» обеспечивает электричеством 912,9 тысячи бытовых абонентов и более 60 тысяч точек учета, оформленных на юрлица. Организация также обслуживает свыше 10,3 тысячи подстанций и 33,1 тысячи километров линий электропередачи.

В ночь на 31 октября на сайте Национальной системы платежных карт - оператора платежной системы «Мир» произошел сбой. Интернет-ресурс подвергся хакерской атаке.

До этого сообщалось о массовой кибератаке на интернет-провайдеры в Крыму. Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам, рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.