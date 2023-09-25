Губернатор Севастополя объяснил глухой звук в центре города

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По словам Развожаева, демонтаж части аварийных конструкций на штабе Черноморского флота провели при помощи контролируемого подрыва.

Еще один контролируемый подрыв, уточнил губернатор, должны были провести в 11:25. Работы будут продолжаться ориентировочно до 14.00.

«Если услышите громкие звуки, не переживайте. Ситуация под контролем», - заключил губернатор Севастополя.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении минувшей ночью четырех украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и над северо-западной частью Черного моря.

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