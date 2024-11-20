Губернатор Артамонов заявил о неприязни и к мигрантам

Глава Липецкой области подчеркнул, что делит приезжающих в регион иностранцев на две группы - легальных и нелегальных.

«Нам в принципе ни те, ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу», - заявил Артамонов.

Он добавил, что полиция региона регулярно проводит рейды для поиска нелегалов. По словам Артамонова, после выдворения более 200 иностранцев преступность в области снизилась на 40%.

Кроме того, правительство региона находится в постоянном контакте с предпринимателями, которые привлекают мигрантов на работу.

«Мы долго спорили, а можно ли на массажи ставить рабочих из Таиланда. Я говорю, да пусть наши работают, зачем нам оттуда массажисты. Ни к чему. Но есть необходимые процессы, например, в стройке. У нас громадное количество объектов. А кто их строить будет? Здесь чувствительная ситуация», - заявил Артамонов.

Губернатор добавил, что не против легально приезжающих на работу иностранцев, но при условии, что они хорошо знают русский язык, оставляют семьи на родине и работают там, где есть дефицит рабочей силы.

В минувший вторник, 19 ноября, глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов заявил, что в регионе сложился дефицит рабочих строительных специальностей из-за существенного сокращения мигрантов, которые раньше закрывали до 80% вакансий. В качестве выхода из ситуации Суханов призвал россиянок рожать сварщиков, кровельщиков, штукатуров и маляров.