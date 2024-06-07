07 июня 2024, 14:59

Группа «Самолет» и Совкомбанк заключили соглашение о сотрудничестве

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Группа «Самолет» и Совкомбанк наладят взаимодействие в инвестиционных проектах в сфере недвижимости. Организации подписали соглашение о партнерстве во время Петербургского международного экономического форума.

Стороны договорились развивать и укреплять сотрудничество при строительстве жилой и коммерческой недвижимости в России. В качестве приоритетных проектов они выбрали создание жилых комплексов. Главная цель, которую преследуют организации, заключается в развитии экономики и инфраструктуры российских регионов.

«Самолет» займется подготовкой предложений о реализации проектов, разработкой их финансовой модели. Совкомбанк возьмет на себя функцию финансового консультанта, организатора финансирования и кредитора.

С группой «Самолет» банк сотрудничает уже на протяжении нескольких лет. Потому заключение соглашения о сотрудничества в сфере инвестпроектов стало закономерным развитием партнерства, указал глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

«Банк будет участвовать в разработке финансовых моделей проектов, проводить анализ финансовых аспектов и возможностей привлечения внешнего финансирования, оказывать услуги по организации долгового финансирования в проекты», - отметил он.

В основе сотрудничества двух компаний - принципы взаимных интересов, паритетности и взаимопомощи. Управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков заверил, что опыт и колоссальный профессионализм сотрудников Совкомбанка поможет в реализации социально значимых проектов по всей стране.

Банки Модели Самолеты Россия Недвижимость ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 15:52
Путин заявил о снижении безработицы до 2,6%
РИА «Новости»
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Уровень безработицы России обновил исторический минимум. В апреле этот показатель опустился до уровня в 2,6%. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что также сократилась безработица среди молодежи в регионах и населенных пунктах, где эта проблема оставалась очень острой на протяжении долгого времени.

«Еще 15- 20 лет назад вопрос стоял: „Как найти работу?“ А сейчас: „Где найти кадры?“» - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что в новых условиях нужно провести перестройку системы профессионального образования, отвечая на запросы рынка труда по самым востребованным специалистам.

Путин подчеркнул, что необходимо предоставить уже работающим сотрудникам возможность постоянно повышать свой уровень на протяжении всей трудовой карьеры.

Россия Работа Владимир Путин
07 июня 2024, 14:12
Нацпроект «Семья» стартует в 2025 году
РИА «Новости»
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В создании дорожной карты нового национального проекта «Семья» принимают участие федеральные министерства, экспертное сообщество, а также простые россияне. У них узнают, какие меры поддержки люди считают самыми важными. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она подчеркнула, что основной упор сделали на молодые и многодетные семьи, которые столкнулись с различными сложностями. Новая программа поможет им в решении проблем и даст пути для дальнейшего развития.

«Мы обсуждаем это с экспертным сообществом и собираем обратную связь, оценивая каждую меру, востребована она или нет, чтобы понять, что на первом месте у людей. Я думаю, что в скором времени конфигурацию нового национального проекта объявят», - заявила Малявина.

Собеседница 360.ru добавила, что на следующей неделе в правительстве начнутся специальные совещания для обсуждения всех национальных проектов и каждое министерство подготовило свои предложения.

«Разные смежные вещи нужно укомплектовать в целый национальный проект, который не станет ведомственным. В нем примут участие и Минтруда, и Минсоцзащиты и Минпросвещения, Минздрав, Минстрой. Это такой комплексный документ, который будет готов к реализации и финализирован в августе этого года по каждому направлению. И старт будет с 2025 года», - пояснила Малявина.

Глава АНО «Национальные приоритеты» отметила, что обратную связь от россиян получает при помощи QR-кодов, которые разместили на новых построенных объектах. Перейдя по ссылке, можно оценить качество ремонта, услуг или оставить свой личный комментарий. Каждый негативный отзыв полностью отрабатывают.

В ходе интервью 360.ru София Малявина заявила, что реализация национального проекта «Образования» привела к росту популярности колледжей среди молодых россиян. Она подчеркнула, что количество абитуриентов в прошлом году увеличилось до трех человек на место. В этом году ожидается еще больший спрос на получение среднего профессионального образования.

Семья Россия Интервью Нацпроекты ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 12:55
Статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ объяснили в Кремле
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон не входил в число кандидатов в модераторы пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Пескову задали вопрос, находился ли Карлсон в списке кандидатов, на что пресс-секретарь Владимира Путина ответил отрицательно.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме состоится пленарная сессия. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня.

Ранее Песков сообщил, что модератором пленарной сессии на форуме будет политолог Сергей Караганов. Она начнется в 14:00 по московскому времени. В сессии примут участие президент Владимир Путин, главы Зимбабве и Боливии Эммерсон Мнангагва и Луис Альберто Арсе Катакора.

Песков заявлял, что Путин на ПМЭФ оценит экономику страны и задаст ориентиры на будущее.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Такер Карлсон ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 09:34
Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде
РИА «Новости»
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Начиная с 2025 года российские студенты смогут получать диплом о высшем образовании в электронном формате наравне с бумажным. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нас уже идет эксперимент по электронным студенческим билетам и зачеткам. Проект с цифровым дипломом начался раньше, ситуация там проще. Существует реестр дипломов, мы ожидаем принятия закона в следующем году. Электронный диплом будет иметь точно такой же статус, как и традиционный бумажный», - сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что у студента будет выбор, в каком именно формате получать документ.

Ране глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина об экспериментальном переводе зачеток и студенческих билетов в электронный вид. Проект проходит на полностью добровольной основе и коснется студентов вузов и колледжей, а также аспирантов и ординаторов.

Законы Студенты Правительство РФ

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