Группа «Самолет» и Совкомбанк заключили соглашение о сотрудничестве

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Стороны договорились развивать и укреплять сотрудничество при строительстве жилой и коммерческой недвижимости в России. В качестве приоритетных проектов они выбрали создание жилых комплексов. Главная цель, которую преследуют организации, заключается в развитии экономики и инфраструктуры российских регионов.

«Самолет» займется подготовкой предложений о реализации проектов, разработкой их финансовой модели. Совкомбанк возьмет на себя функцию финансового консультанта, организатора финансирования и кредитора.

С группой «Самолет» банк сотрудничает уже на протяжении нескольких лет. Потому заключение соглашения о сотрудничества в сфере инвестпроектов стало закономерным развитием партнерства, указал глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

«Банк будет участвовать в разработке финансовых моделей проектов, проводить анализ финансовых аспектов и возможностей привлечения внешнего финансирования, оказывать услуги по организации долгового финансирования в проекты», - отметил он.

В основе сотрудничества двух компаний - принципы взаимных интересов, паритетности и взаимопомощи. Управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков заверил, что опыт и колоссальный профессионализм сотрудников Совкомбанка поможет в реализации социально значимых проектов по всей стране.