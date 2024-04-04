Группа «Пикник» анонсировала первый после теракта в «Крокусе» концерт в Москве

«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ „Октябрьский“ в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем - это наша общая боль», - добавили музыканты.

Они отметили, что слушателям сейчас необходима терапия музыкой. По словам исполнителей, никто и ничто не сможет сломать культуру.

Мероприятие планируют провести при усиленной охране. Билеты на концерты группы, которые должны были пройти 22 и 23 марта, будут действительны на новую дату.

Ранее российские музыканты записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева. Его посвятили памяти жертв теракта в «Крокусе». Средства от стриминга пойдут на поддержку пострадавших.