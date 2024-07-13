Грозы и залповый ливень. Москвичей предупредили о воскресной непогоде

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«Это новые дожди, местами ливневого характера, пройдут залповые с грозами. С воскресенья по вторник будет сохраняться нестабильность в атмосфере, неустойчивость в атмосфере, в результате которой могут развиваться кучево-дождевые облака. Ну и, соответственно, местами будет проливаться дождь», - объяснил эксперт.

Суммарно за трое суток выпадет около 20 миллиметров осадков - это не так много, отметил синоптик.

«Хотя единовременно при ливнях может выпадать до 10 миллиметров где-то в течение полудня», - добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что температура воздуха в столице по-прежнему останется высокой, несмотря на ливни.