13 июля 2024, 15:10

Грозы и залповый ливень. Москвичей предупредили о воскресной непогоде

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Неустойчивость в атмосфере станет причиной непогоды в Москве с 14 по 16 июля. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Это новые дожди, местами ливневого характера, пройдут залповые с грозами. С воскресенья по вторник будет сохраняться нестабильность в атмосфере, неустойчивость в атмосфере, в результате которой могут развиваться кучево-дождевые облака. Ну и, соответственно, местами будет проливаться дождь», - объяснил эксперт.

Суммарно за трое суток выпадет около 20 миллиметров осадков - это не так много, отметил синоптик.

«Хотя единовременно при ливнях может выпадать до 10 миллиметров где-то в течение полудня», - добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что температура воздуха в столице по-прежнему останется высокой, несмотря на ливни.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
13 июля 2024, 11:59
Депутаты рассмотрят проект об условиях освобождения от наказания за вооруженный мятеж
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России. Документ разместили в думской электронной базе.

Проект предлагает внести поправки во второй пункт примечаний к статье 275 «Государственная измена».

В конце июня представители правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили закон об ужесточении уголовной ответственности за организацию вооруженного мятежа с жертвами.

В июне 2023 года дело об организации вооруженного мятежа возбудили против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Законы Госдума РФ Депутаты
13 июля 2024, 10:10
Заслуженный артист России Юрий Шелепин умер в возрасте 75 лет
Freepik
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Не стало заслуженного артиста России, актера и педагога Юрия Шепелина. Он скончался на 76-м году жизни, сообщил сайт «Культура в Вологодской области».

Шелепин родом из Вологды. Посещал театральную студию в доме пионеров. В 1985 году окончил Ярославское театральное училище. Свою творческую карьеру в Вологодском театре кукол «Теремок» начал в возрасте 17 лет. Там он прослужил более 40 лет. За эти годы Шелепин исполнил свыше 300 ролей.

Работал с известными театральными режиссерами, включая Игоря Игнатьева, Николая Боровкова и Александра Волотовского.

Артист также гастролировал и участвовал в фестивалях за границей, в том числе в Венгрии, Финляндии и США.

В 2007 году Шелепин ушел на пенсию, постоянно приходил на мероприятия в Вологодский театр кукол, поддерживал молодых артистов.

Болезни Театры Актеры
13 июля 2024, 09:27
Володин анонсировал запрет усыновления опекунами из стран, где разрешена смена пола
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Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам государств, в которых легализована смена пола. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что инициатива получила широкую поддержку со стороны населения. Законопроект поможет защитить детей и традиционные ценности.

Усыновлять детей и оформлять над ними опекунство запретят гражданам из США, некоторых стран ЕС, Аргентины, Австралии, Канады и других государств, где разрешается медицинская смена пола или изменение этих данных в документах.

«Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах», - указал Володин.

Ранее председатель ГД рассказал, что в Австралии планируют разрешить менять пол малышам с трех лет, а в США гормональную терапию уже могут проводить детям с шести лет. По его словам, в 10 государствах возрастные ограничения для юридической смены пола и вовсе отсутствуют.

Дети Законы Госдума РФ
13 июля 2024, 04:01
Новое основание для лишения водительских прав введут в России
РИА «Новости»
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В Госдуме обсудят законопроект об ужесточении ответственности за использование технических средств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал адвокат Кирилл Данилов.

Согласно документу, за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет.

Предполагается внесение изменений в КоАП РФ. Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо 10 тем водителям, которые не провоцировали аварии.

Штрафы Законы Госдума РФ

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