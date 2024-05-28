Грозовые дожди на подходе. Стало известно, когда спадет изнуряющая жара в Москве

«Сегодня будет целых +26…+27 градусов. Это будет самый теплый день с начала весны», - отметил синоптик.

К середине недели станет еще теплее. Столбики термометров поползут вверх и достигнут +29 градусов. Выдохнут москвичи и гости города только к выходным.

«Только в выходные неустойчивая погода с кратковременными дневными грозовыми дождями подойдет к Москве и Подмосковью. Температура станет более щадящей, я бы сказал так, потому что в условиях города +29 градусов, это то же, что за городом +30», - пояснил Шувалов.

В субботу воскресенье температура воздуха составит +23…+25 градусов, именно за счет того, что прогремят послеполуденные грозы.

«Мы начнем июнь с летней жары, но приправленной короткими грозовыми дождями», - добавил синоптик.

Первый день лета в столице может оказаться самым жарким за последние 80 лет , сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вода быстро прогреется и можно будет открыть купальный сезон.