28 мая 2024, 10:28

Грозовые дожди на подходе. Стало известно, когда спадет изнуряющая жара в Москве

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В конце мая Москву накрыла уже невесенняя жара. Столбики термометров устремились к отметке +30 градусов, и такая погода продержится в столице несколько дней, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня будет целых +26…+27 градусов. Это будет самый теплый день с начала весны», - отметил синоптик.

К середине недели станет еще теплее. Столбики термометров поползут вверх и достигнут +29 градусов. Выдохнут москвичи и гости города только к выходным.

«Только в выходные неустойчивая погода с кратковременными дневными грозовыми дождями подойдет к Москве и Подмосковью. Температура станет более щадящей, я бы сказал так, потому что в условиях города +29 градусов, это то же, что за городом +30», - пояснил Шувалов.

В субботу воскресенье температура воздуха составит +23…+25 градусов, именно за счет того, что прогремят послеполуденные грозы.

«Мы начнем июнь с летней жары, но приправленной короткими грозовыми дождями», - добавил синоптик.

Первый день лета в столице может оказаться самым жарким за последние 80 лет , сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вода быстро прогреется и можно будет открыть купальный сезон.

Погода Погода в Москве Москва
28 мая 2024, 10:33
Детскую книгу Остера «Вредные советы» начали изымать из продажи в Красноярском крае
Телеканал «360»
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В Красноярском крае начали убирать из продажи детские книги автора Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прокуратура Каратузского района Красноярского края выступила с требованием перестать продавать эти книги издательства АСТ. Причиной послужило заявление местной жительницы в надзорные органы. Женщина обратила внимание на один из экземпляров книги в магазине в селе Каратузском. Покупательницу смутили иллюстрации. На картинках присутствовали виселицы, ножи, оружие и самолеты, летящие «на Запад».

По данным канала, к ответственности могут привлечь и хозяйку магазина. Как уточнили в прокуратуре, она могла «нарушить право детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сама хозяйка заверила, что эта книга была у нее в единственном экземпляре, который она приобрела у поставщика с Алтая.

Книги Дети Магазины Оружие Красноярский край
28 мая 2024, 10:11
Ефимов: квартиры по программе реновации получили более 150 тысяч москвичей
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Более 150 тысяч москвичей стали обладателями новых квартир по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. При этом, по словам главы города Сергея Собянина, с начала года в рамках этого проекта под заселение передали 20 жилых комплексов.

«Программа реновации набрала хорошие темпы благодаря слаженной работе всех органов исполнительной власти Москвы и поддержке горожан. Более 150 тысяч жителей столицы уже получили современные квартиры в 292 новостройках. Раньше они проживали в 975 старых домах», - рассказал Владимир Ефимов.

С момента начала программы городские власти предложили квартиры в новостройках более чем 160 тысячам жителей мегаполиса.

Речь идет о жилье, которое полностью готово к заселению - в квартирах улучшенная отделка, они оснащены сантехникой и электрическими плитами. Кроме того, количество комнат в новостройках не меньше, чем в старых домах, но их площадь зачастую больше.

«С начала реализации программы договоры с городом заключили 27,7 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа, на востоке столицы правообладателями жилья стали 19,8 тысячи человек, на западе - 18,7 тысячи, на севере - 18 тысяч, на юго-западе - 16,9 тысячи», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин , согласно высокому стандарту реновации, который лично утвердил Собянин, новые квартиры полностью готовы к заселению.

В данный момент строители возводят 224 новостройки для тех москвичей, которые уже ожидают переезда, а 253 многоквартирных дома находятся в стадии проектирования.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Строительство Сергей Собянин Реновация в Москве Москва Квартиры
28 мая 2024, 08:46
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил снижение
Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 12 сантиметров за сутки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на курганскую администрацию.

По данным на 06:00, уровень воды составил 498 сантиметров. Еще утром 25 мая он достигал 534 сантиметров, 26 мая - 521 сантиметров, а к утру понедельника - 510.

Отметка «опасного явления» - 850 сантиметров.

Режим ЧС областного масштаба из-за паводков ввели в Курганской области 8 апреля. Некоторые дороги из-за риска подтопления остались перекрытыми до сих пор. Продолжают работать ПВР для жителей, чьи дома пострадали из-за чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин порекомендовал властям Курганской области предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков. Глава государства также поручил не только без задержек оценить нанесенный стихийным бедствием ущерб, но и осушить территории и восстановить пострадавший в регионах жилой фонд до конца лета.

Курган Паводки Курганская область
28 мая 2024, 08:31
«Температура продолжает расти». Москвичей ждет жара до +30 градусов
Global Look Press
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Москва 28 мая оказалась под влиянием северо-западной периферии антициклона, который медленно уходит на юг. Об этом сообщил портал «Метеовести».

«В такой ситуации характер метеоусловий практически не изменится, и при относительно малооблачной погоде дневной прогрев продолжит усиливаться», - отметили специалисты.

Москвичей ждет жара: днем столбики термометров покажут 25… 27 градусов. В области температура воздуха может подняться до 28 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале добавил, что среда, 29 мая, выдастся еще теплее. Осадков не будет, а воздух прогреется до 28… 30 градусов.

Жара - опасное явление для человеческого организма, которое может привести не только к плохому самочувствию, тепловому удару и проблемам с сердцем. Кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал как можно меньше двигаться в активную солнечную фазу , не допускать обезвоживания организма.

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