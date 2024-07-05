05 июля 2024, 16:15

Гроза близко. Нечто похожее на смерч заметили под Дмитровом

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Жаркая погода, как и предупреждали синоптики, начала сдавать позиции в столичном регионе. В Зеленограде жители пожаловались на штормовые порывы ветра, а в Подмосковье — под Дмитровом — заметили нечто похожее на смерч.

Погоду в Москве и области сегодня определяет холодный атмосферный фронт. Он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток.

После полудня он стал причиной кратковременных дождей и гроз. Ближе к вечеру погода, по прогнозом специалистов, испортится сильнее. Жителей Москвы и области предупреждали о ливнях с грозами и даже градом, а также шквалистом ветре.

За сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля , отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 6 июля, осадков не обещают. Воздух прогреется до комфортных +22…+24 градусов.

Погода Погода в Москве
05 июля 2024, 13:26
Застрявшая в аэропорту Бангкока россиянка смогла вылететь в Москву
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Прожившая девять дней в аэропорту Бангкока россиянка Юлия С. смогла улететь домой. Об этом 360.ru сообщила женщина, знакомая с ситуацией.

«Житель Пхукета согласился купить Юлии билет Бангкок - Москва, а ребята из боевого братства „За державу обидно“ взяли и выслали 10 000 рублей на новый телефон и симку», - пояснила собеседница 360.ru.

Сама Юлия записала небольшое видеообращение, в котором призвала делать добро, ведь оно всегда возвращается обратно.

«Не обращайте внимания на негатив. Все прекрасно. Были неприятные ситуации, но мы это опустим, потому что каждый человек должен отвечать сам за свои поступки, всем спасибо, всех люблю», - сказала она.

О сложной ситуации, в которую попала Юлия, стало известно накануне. Оказалось, что она вынуждена жить в аэропорту Бангкока , потому что не имеет возможности пользоваться средствами со своих банковских карт из-за отсутствия телефона. По крайней мере, так женщина рассказала одной из сотрудниц воздушной гавани. Вдобавок к этому? у нее закончился срок действия загранпаспорта.

Позже выяснилось, что Юлия живет в Краснодаре, ей 40 лет, раньше она работала дознавателем в полиции. Мать женщины в беседе с 360.ru отметила, что после увольнения дочь нигде не работала, но набрала много кредитов. О своей поездке в Таиланд никого не предупреждала, исчезнув еще в феврале.

Россия Таиланд
05 июля 2024, 11:45
Сбежала с короной. На конкурсе «Мисс Москва» разразился скандал
Freepik
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На 29-м конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва — 2024» корону по ошибке вручили не той финалистке. К моменту, когда организаторы разобрались в путанице, обладательница приза успела сбежать с церемонии, рассказала журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале.

Во время награждения ведущая сообщила, что номинации были перепутаны и «Красой Москвы» стала Снежана Вилкова. Однако на сцену вышла «Московская красавица» Елизавета Могер и отдала свою награду вместо Снежаны Недильской, по ошибке получившей две короны.

«Вот только брюнетка уже дала деру вместе с короной. И вместо нее зачем-то вышла другая финалистка - сняла с себя ленту, сняла бриллиантовый венец», - написала Мартынова.

Девушка даже успела похвастаться наградами на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Сегодня одни чудеса, у меня две номинации и две короны. Мечта сбылась, гештальт закрыт», - поделилась Недильская.

Чтобы разобраться в путанице на сцену вышла генеральный директор конкурсов «Мисс Москва» и «Краса России» Татьяна Андреева-Фальк.

«Так бывало и на „Мисс Вселенной“ - когда вручили корону не той участнице. А у нас три Снежаны. „Московская красавица“ у нас Елизавета Могер, а „Краса Москвы“ - Снежана Вилкова. А Снежана Недильская - „Мисс Совершенство“. Так бывает - мы же не роботы», - объяснила она.

При этом победительницей конкурса объявили 20-летнюю Лилиану Булатову. Ей удалось обойти в борьбе за главную корону 44 конкуренток.

Ранее стало известно, что «Мисс Болгарию» с украинскими корнями лишили короны. У девушки забрали титул из-за невыполнения обязательств.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

На 29-м конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва - 2024» корону по ошибке вручили не той финалистке. К моменту, когда организаторы разобрались в путанице, обладательница приза успела сбежать с церемонии, рассказала журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале.

Награды Скандалы Россия Красота конкурсы Москва
05 июля 2024, 10:29
Глава пережившего наводнение Орска Козупица ушел в отставку
Telegram
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Мэр Орска Василий Козупица подал прошение об отставке. В пятницу на рабочей встрече с чиновником глава Оренбургской области Денис Паслер удовлетворил его обращение, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Теперь Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов. Его рассмотрят на ближайшем заседании 10 июля.

«Также депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска», - добавили в пресс-службе.

Россия
05 июля 2024, 09:56
Российские войска получили партию «выносливых» пистолетов-пулеметов
РИА «Новости»
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Ростех передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отличается выносливостью и может вести огонь после погружения в воду и грязь. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Наш холдинг „Высокоточные комплексы“ передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения», - указали в Ростехе.

При своих массе и габаритах ПП-2000 может вести эффективный огонь на дальности до 200 метров. Оружие назвали выносливым, так как в рамках испытаний пистолет-пулемет выдержал непрерывный огонь 410 выстрелами. Этот показатель более чем в два раза превышает его заявленные тактико-технические характеристики.

Недавно российская армия получила новые колесные самоходные гаубицы «Мальва» калибра 152 миллиметра. Как сообщил Ростех, аппарат приспособлен к езде по бездорожью, а также он экономичен в эксплуатации.

Ростех Оружие

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