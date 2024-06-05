05 июня 2024, 13:19

Гражданина Ирана оштрафовали в Москве за дискредитацию армии

РИА «Новости»
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Тверской суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал гражданина Ирана по административному делу о дискредитации армии. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Гражданина Республики Иран Хоссии Хидари признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей», - заявили в суде.

В пресс-службе инстанции добавили, что правонарушение Хидари заключалось в том, что он был одет с изображением флага и герба Украины в общественном месте. Эта сумма штрафа - максимальная для граждан по первой части статьи о публичных действиях, которые направлены на дискредитацию использования ВС России.

Ранее суд Камчатки признал виновной местную жительницу в дискредитации армии и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Она распространила в одном из популярных мессенджеров порочащие сведения.

Суд Россия
05 июня 2024, 12:54
Законопроект «О честной цене» на товары внесут в Госдуму
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Госдуму в среду, 5 июня, внесут законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения. Об этом 360.ru сообщил автор инициативы, депутат Госдумы Борис Чернышов.

«Важнейший закон, в ближайшие минуты внесем его в Госдуму. Это самое важное для меня, как парламентария, который занимается этой темой год», - сказал он.

Депутат отметил, что по стране в настоящее время шагает шринкфляция, а именно уменьшение упаковки товара при сохранении цены.

«А по сути - мошенничество, оно шагает по стране. Недавно я публиковал исследование, что все это явление приобрело всеобщий порядок. Самое главное, закон о том, чтобы потребитель был информирован и знал, что он покупает. Какую реальную цену они платят. Я не склонен врать людям, должна быть честная цена», - заключил Чернышов.

Ранее депутаты предложили дать новые льготы многодетным в отпуске.

Законы Депутаты Россия
05 июня 2024, 12:39
Организаторы ПМЭФ-2024 рассказали о ключевых сессиях и мероприятиях форума
РИА «Новости»
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В среду, 5 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум. До 8 июня гостей ждет множество сессий и мероприятий, некоторые из них организаторы назвали ключевыми.

В первый день форума состоялась Церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Позднее в программе - сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС», «Россия - Бразилия», «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП» и «Россия - Венесуэла».

В четверг, 6 июня, пройдет торжественное открытие площадки «Территория инноваций», а также состоится презентация открытой международной кибербитвы Standoff на ПМЭФ: «Проверка цифровой устойчивости экономики в режиме реального времени».

Во второй день запланированы сессии «Архитектура мирового порядка: взгляд из России», «Переходное финансирование: открывая возможности для энергоперехода в БРИКС», «Вода дороже золота», «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки» и «Большое Евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы», а также двухсторонние сессии России с ОЭА, Китаем, Оманом, Африкой, Азербайджаном и Латинской Америкой.

В пятницу, 7 июня, состоится сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики», «Финансовый суверенитет и макроэкономика: практические шаги и стратегические цели» и другие.

В заключительный день, 8 июня, пройдет Кубок ПМЭФ по конкуру и сессия «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов».

Президент России Владимир Путин выступит на ПМЭФ 7 июня. В пленарном заседании примут участие также президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.

Россия Экономика ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 12:17
ПМЭФ проведут с учетом актуальных требований эпидемиологической безопасности
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Организаторы Петербургского экономического форума обеспечили для гостей мероприятия все необходимые меры санитарно-противоэпидемической безопасности. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».

Несмотря на то, что форум проходит на фоне снятия всех основных ограничений после пандемии COVID-19, организаторы позаботились о безопасности участников - все они проходят ПЦР-тестирование. Исследование проводят один раз, и его результаты считаются действительными на все дни форума.

Противоэпидемическим контролем занимается специализированная компания ООО «РК Авангард». Она также проводит генеральную дезинфекцию и меры, поддерживающие санитарно-эпидемическое благополучие.

«На каждом этапе Форума будет выполняться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», - объяснил генеральный директор компании Игорь Огнев.

Помещения обеззараживаются с помощью ультрафиолетовых бактерицидных установок, а генераторы холодного тумана распространяют обеззараживающий состав.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, когда на ПМЭФ будет выступать президент Владимир Путин. Он произнесет речь 7 июня.

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 09:49
Работа ПМЭФ-2024 стартует в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартует 5 июня и продлится до 8 июня. Главной темой мероприятия в этом году станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Главную программу форума разделили на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии мероприятия по выстраиванию многополярной международной системы и поддержанию глобального баланса сил. Кроме того, участники обсудят обеспечение условий развития на основе конструктивной и объединительной повестки дня, которая продиктована национальными интересами России.

Участники ПМЭФ обсудят экономику страны и ее ключевые драйверы роста. Одной из основных станет сессия «Совершенствование налоговой системы: сбалансированность, справедливость, стабильность».

Мероприятие запланировано на 6 июня, в нем примут участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, а также представители бизнес-объединений.

Программа президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланирована с 5 по 7 июня.

Россия Владимир Путин Экономика ПМЭФ-2024

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