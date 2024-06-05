Гражданина Ирана оштрафовали в Москве за дискредитацию армии

«Гражданина Республики Иран Хоссии Хидари признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей», - заявили в суде.

В пресс-службе инстанции добавили, что правонарушение Хидари заключалось в том, что он был одет с изображением флага и герба Украины в общественном месте. Эта сумма штрафа - максимальная для граждан по первой части статьи о публичных действиях, которые направлены на дискредитацию использования ВС России.

Ранее суд Камчатки признал виновной местную жительницу в дискредитации армии и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Она распространила в одном из популярных мессенджеров порочащие сведения.