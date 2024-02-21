Гражданина Азербайджана задержали по запросу Армении в Домодедове

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«Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ», - сообщили в ведомстве.

После получения известия о задержании Зейналлы посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглы немедленно направил в аэропорт консула и вице-консула, чтобы те могли оценить ситуацию на месте. На данный момент дипломаты поддерживают связь с задержанным.

Утром 21 февраля к Зейналлы присоединился адвокат, приглашенный посольством, который проинформировал его о гарантированных законом правах.

Ранее Всероссийское общество глухих подтвердило задержание своего президента и других членов центрального аппарата. Общество продолжило работать в штатном режиме.