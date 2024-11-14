«Граждане не защищены». Процедуру упрощения перепланировок квартир назвали ненужной

По его словам, люди и сейчас узаконивают перепланировки в административном порядке. Почти во всех регионах действует «режим одного окна». Перепланировщикам достаточно принести документы, заплатить пошлину и получить разрешение.

«Москва, например, в прошлом году, чтобы мотивировать граждан сдаваться, на целый год объявила мораторий на штраф и сказала: ребята, кто придет в 23-м году до 31 декабря, штраф начисляться не будет. Приходите, узаконивайте», - добавил собеседник 360.ru.

Отмена возможности обжаловать решение через суд, по словам Крохина, навредит в том числе самим перепланировщикам, которых де-факто лишат конституционных прав на судебную защиту. Кроме того, юрист заявил, что не видит смысла в надзорном органе, который не сможет ни в чем отказывать. Он призвал, наоборот, ужесточить контроль в отрасли.

«У нас сегодня граждане не защищены совершенно в жилищной сфере. Потому что на все обращения в жилищный надзор, в Роспотребнадзор, в прокуратуру им отвечают: мораторий на проверки, мы не можем проверять», - заявил председатель Жилищного союза.

По его мнению, жилые дома должны проходить инвентаризацию каждые пять лет, а квартиры с неузаконенными перепланировками нужно запретить к продаже. В противном случае велик риск новых обрушений, в том числе с возможными человеческими жертвами, подчеркнул он.

Ранее эксперт по ЖКХ Светлана Разворотнева предупредила , что даже малейшие перепланировки без согласования могут привести к изъятию квартиры через суд.