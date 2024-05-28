Границу России в 2023 году перешли на треть больше людей

«Несмотря на попытки западных стран опустить „железный занавес“, [Россия] по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности», - сказал он.

По подсчетам ведомства, в 2023 году границу пересекли на 36% желающих больше - свыше 110 миллионов человек. Пограничники пропустили на 49% больше машин, 22 миллиона авто.

По словам Кулишова, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях госграница в привычном понимании еще не сформировалась и совпала с линией боевого соприкосновения. В России разработали план создания пограничной инфраструктуры в новых регионах.

Россия осталась открытой для других стран. В 2023 году ее границу пересекли более 110 миллионов человек, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.