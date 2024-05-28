28 мая 2024, 06:57

Границу России в 2023 году перешли на треть больше людей

РИА «Новости»
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Россия осталась открытой для других стран. В 2023 году ее границу пересекли более 110 миллионов человек, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

«Несмотря на попытки западных стран опустить „железный занавес“, [Россия] по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности», - сказал он.

По подсчетам ведомства, в 2023 году границу пересекли на 36% желающих больше - свыше 110 миллионов человек. Пограничники пропустили на 49% больше машин, 22 миллиона авто.

По словам Кулишова, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях госграница в привычном понимании еще не сформировалась и совпала с линией боевого соприкосновения. В России разработали план создания пограничной инфраструктуры в новых регионах.

Россия осталась открытой для других стран. В 2023 году ее границу пересекли более 110 миллионов человек, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Мигранты Туризм Визы ФСБ
28 мая 2024, 07:56
Крымский мост ночью перекрывали для автомобилей на пять минут
Global Look Press
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Крымский мост ночью перекрывали для проезда автомобилей всего на пять минут. Информация появлялась в Telegram-канале инфоцентра, докладывающего о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

По сведениям на 07:00 28 мая, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

В начале мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица тонко намекнул на возможность нового удара по Крымскому мосту. В ответ глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель предупредил, что киевскому режиму «воздастся сторицей» за каждую попытку агрессии.

Проезд автомобильного транспорта оказался перекрыт в 23:40 27 мая. Причины введения этой меры не уточнялись. Водителей, находящихся в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Уже в 23:45 опубликовали данные о возобновлении движения.

Крымский мост
27 мая 2024, 23:04
Москвичам разрешили купаться в трех зонах отдыха
Pxhere
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Управление Роспотребнадзора по Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«По состоянию на 27 мая 2024 уже приняты в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО», - отметили в ведомстве.

Также к приемке в летний сезон предъявили еще шесть зон отдыха с купанием. Среди них пляж «Динамо», Левобережье, Головинские пруды, Мещерское, «Озеро Белое» и «Большой Садовый пруд».

На территории столицы будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие территории имеют пляжную полосу - там можно принимать солнечные ванны и отдыхать у водоемов от городской суеты.

Купальный сезон начнется в Воскресенске с наступлением лета. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха установили одно место для купания и пять зон отдыха у водоемов.

Отдых Роспотребнадзор Москва Водоемы
27 мая 2024, 19:09
«Вредные советы» Григория Остера потребовали изъять из продажи и уничтожить
Freepik
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Прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу писателя Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщил журналист Антон Орехъ в своем Telegram-канале со ссылкой на материалы подписчиков.

Сборник детских стихов издательства АСТ обнаружили в одном из магазинов села Каратузское. Его руководство отказалось прокомментировать для Telegram-канала « Осторожно, новости » ситуацию и пообещало выяснить, как документ попал в Сеть.

Согласно опубликованному тексту, прокуратура выявила в произведении описания жестокости, физического и психологического насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. При этом книга была выпущена без возрастной маркировки, как это требует законодательство.

«Рассмотреть вопрос об изъятии с прилавка магазина <…> книги Г. Остера „Вредные советы“ издательства АСТ и ее уничтожения», - говорится в документе.

«Вредные советы» - сборник ироничных стихотворений Григория Остера, вышедший в 1992 году. В нем автор дает шуточные советы детям - шалить, драться, жадничать, обманывать и грубить. Книга показывает, как смешно, нелепо и глупо выглядят эгоизм и бескультурье.

Книги Дети Россия Писатели Красноярский край
27 мая 2024, 18:33
Новую ввозную пошлину на вина из стран НАТО назвали запретительной
Unsplash
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Решение о вводе пошлины на вина из государств Североатлантического альянса еще не приняли, но в случае утверждения это ограничение станет запредельным для поставщиков. Об этом ТАСС заявил начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.

Он напомнил, что на некоторые импортные вина планируют ввести пошлину в 200%. Чмора подчеркнул, что такой налог смогут заплатить только поставщики очень маржинальной продукции, к которой вряд ли можно отнести алкоголь.

«Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины - он относится к категории запретительных», - указал представитель ФТС.

Ранее экономист Максим Черниговский рассказал, что повышение акцизов на вино плохо скажется на всей винодельческой отрасли. По его подсчетам, продажи этого алкогольного напитка в 2024 году сократятся на 10-15%.

Алкоголь Россия Пошлины НАТО Вино

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