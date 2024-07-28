28 июля 2024, 11:17

Готовящиеся к началу парада ВМФ Петербурге корабли показали на видео

РИА «Новости»
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Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в акватории реки Невы и на Сенатской площади. В мероприятии традиционно примет участие Верховный Главнокомандующий — президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Она опубликовала видео с набережной Невы перед началом парада. Жители и гости Петербурга ждут начала мероприятий, многие из них держат в руках флаги и машут морякам на кораблях.

Ранее об участии главы государства в параде рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин готовился к мероприятию.

Репетиция парада состоялась 22 июля. Морякам пришлось проводить ее в сложных погодных условиях - под очень сильным дождем и ветром. В мероприятии будут участвовать более 200 кораблей, в том числе корветы и малые ракетные и противолодочные суда.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в акватории реки Невы и на Сенатской площади. В мероприятии традиционно примет участие Верховный Главнокомандующий - президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Праздники Санкт-Петербург Кремль Владимир Путин
28 июля 2024, 11:14
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем крещения Руси. Он подчеркнул, что власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в жизни российского общества.

«Служат патриотическому воспитанию молодого поколения. С большой признательностью хотел бы особо отметить ваш (Владимира Путина - прим. ред.) личный вклад в развитие этого доброго и плодотворного диалога», - добавил патриарх.

Русская православная церковь 28 июля отмечает важное событие - День крещения Руси. Праздник в России имеет статус государственного и отсылает к одному из важнейших событий в истории: принятию православия в 988 году.

Креститель Руси - князь Владимир. Он причислен к лику святых, а при жизни был обладателем прозвища Красное солнышко за его заботу о народе. Сейчас, в День крещения Руси в храмах традиционно совершают богослужения.

Россия Владимир Путин Патриарх Кирилл
28 июля 2024, 11:01
Православные христиане отметят 28 июля День крещения Руси
РИА «Новости»
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Русская православная церковь 28 июля отмечает важное религиозное событие — День крещения Руси. Об истории и традициях этого праздника рассказала обозреватель «Известий» Алена Светунькова.

Русская православная церковь 28 июля отмечает важное религиозное событие - День крещения Руси. Об истории и традициях этого праздника рассказала обозреватель «Известий» Алена Светунькова.

Князь Владимир провозгласил христианство на Руси в 988 году, однако точной даты этого события нет, так как оно не могло состояться за один день. Первое массовое крещение народа прошло в Киеве, отметила Светунькова. По ее словам, православная церковь решила отмечать праздник именно 28 июля, потому что в этот день вспоминают святого князя Владимира.

Он хотел связать славян-язычников одной верой, поэтому заинтересовался верованиями других государств. Правитель, согласно «Повести временных лет», пригласил иностранных послов и в итоге выбрал в качестве государственной религии православие. Огромное впечатление на него произвела служба в храме Святой Софии в Константинополе. Еще одной причиной решения князя стал тот факт, что Киевская Русь поддерживала с Византией тесные связи.

В честь Дня крещения Руси в храмах совершаются богослужения, а в полдень прозвенят церковные колокола во всех российских городах. Обозреватель добавила, что в этот день нельзя злоупотреблять едой и спиртным, плакать, много работать и впадать в уныние.

Ранее в преддверии Дня крещения Руси в божественных литургиях в подмосковных храмах поучаствовали сотрудники Росгвардии. Они помолились за упокой погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Праздники Православие История
28 июля 2024, 08:53
Российский космонавт подтвердил высадку американцев на луну
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Американские астронавты действительно побывали на луне в 1969 году. Об этом РИА «Новости» заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

Он прокомментировал многочисленные теории о том, что высадки американцев на луну не было, а знаменитую видеозапись якобы снимали на Земле. По словам Артемьева, подобные версии похожи на позицию людей, которые верят в «плоскую» Землю.

«Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет», - отметил космонавт.

Он отметил, что ненаучные заявления о «плоской» Земле и не летавшем в космос Юрии Гагарине следует воспринимать с юмором. Космонавт добавил, что некоторые люди из-за отсутствия образования и невежества подвергают сомнению любые факты из человеческой жизни и пытаются спорить о них. Он призвал не обращать внимания на подобные высказывания, не имеющие отношения к реальности, и не вступать из-за них в словесные баталии.

США Космонавты Луна Россия Космос
27 июля 2024, 16:58
Гендиректора Wildberries предупредили о риске потерять бизнес
РИА «Новости»
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Из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию. Об этом в своем Telegram-канале заявил совладелец и президент DNS Дмитрий Алексеев.

Он назвал слияние Wildberries с Russ беспрецедентной ситуацией и допустил, что это решение вызовет ряд проблем. Эксперт предположил, что Бакальчук может потерять контроль над маркетплейсом, у нее останутся лишь права на сайт и торговые знаки. По его словам, совместной компании ООО РБВ принадлежат 65% Wildberries, а 35% - дочерней структуре Russ.

Ранее адвокат Анастасия Душаева сообщила, что муж Бакальчук имеет право на половину активов компании. Она подчеркнула, что при разводе совместно нажитое имущество делится пополам в случае отсутствия брачного договора. Подробно о скандале вокруг Wildberries сообщал сайт kp.ru.

Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы

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