Готовить детей и молодежь. Школьникам расскажут, как создать традиционную семью

«Название предмета уже говорит о его предназначении. Речь идет о том, чтобы готовить наших детей и молодежь к созданию крепкой традиционной семьи. <…> Крепкая семья базируется на браке мужчины и женщины», - подчеркнула депутат.

Останина добавила, что важно изучать и семейное право, причем как российское, так и зарубежное. По словам депутата, это может пригодиться, например, при заключении брака с иностранцем.

«Чтобы понимать, если у тебя появятся дети, судьба их должна быть в твоих руках», - пояснила она.

Кроме того, по словам собеседницы «360», интересно знать, как женились 50 или 100 лет назад, какие были традиции, как свадьбы проводят в разных регионах России. Останина отметила, что предмет очень интересный.

Депутат также рассказала, что часто ей задают вопросы, будут ли детям рассказывать про домашнее насилие. По ее словам, такого предмета не будет.

«Насилие в любой форме неприемлемо. И не важно, где оно: на кухне, в ванной, на улице, в кафе или где-то еще. В любом случае, поднял руку на человека - это уже уголовно-наказуемое деяние. Дети должны знать, что любой поступок влечет за собой необратимое наказание», - заявила депутат.

На стыке разных предметов В 40 регионах России предмет семьеведение уже введен, причем в некоторых из них - в качестве обязательного. Например, в Самаре.

«На основании этого самарского опыта мы сейчас пытаемся Министерство просвещения все-таки убедить, что это должен быть самостоятельный предмет со своим учебником, со своими преподавателями», - объяснила Останина.

По ее мнению, педагогов для этого необходимо готовить, в частности ввести курс в педагогических вузах. Это комплексный предмет, сочетающий в себе и юриспруденцию, и психологию.

«Тут торопиться не следует. Мы почти два года этим занимаемся, пока добились согласия, что это самостоятельный предмет», - добавила она.

Новую дисциплину могут начать преподавать в 2024 году по единому учебнику. Курс поможет подросткам подготовиться к семейной жизни и рождению детей.