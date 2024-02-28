28 февраля 2024, 19:35

Гостям «Золотого граммофона» вручили папку с компроматом на певца Shaman

Global Look Press
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В воскресенье, 25 февраля, на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге гостям вручили подозрительную папку с компроматом на исполнителя Shaman. Об этом сообщило издание «Страсти».

По данным источника, в досье, где были порочащие артиста данные, лежала подборка высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Исполнителя хита «Я русский!» обвиняли в неискренности и нежелании помочь российской армии.

Кроме того, он вспомнил ситуацию с исполнением гимна на ВДНХ, куда вместе с Shaman пригласили детей из новых регионов, вошедших в состав России.

«Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только Shaman и пара стоящих рядом артисток», - указали в материалах.

Ранее Shaman вместе с исполнителем Олегом Газмановым выступили перед гостями на выставке «Россия» в честь 23 Февраля.

Санкт-Петербург Shaman
28 февраля 2024, 19:31
Суд зарегистрировал новые иски из-за «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Новые иски зарегистрировали в Лефортовском суде от двух граждан к блогеру Анастасии Ивлеевой и ООО «Арт Центр», которое является владельцем клуба «Мутабор», о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля в пользу каждого истца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Лефортовский районный суд зарегистрировал исковые материалы по иску Лукмановой О. А. и Соколова А. В. к Ивлеевой Анастасии Вячеславовне и ООО „Арт Центр“», - указали в судебной инстанции Таганский суд Москвы 16 февраля рассмотрел иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за «голую» вечеринку Ивлеевой в клубе «Мутабор». Судья отказала в удовлетворении искового заявления.

Также аналогичные иски зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. Истец требовал с каждого по одному миллиарду долларов в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Блогер Настя Ивлеева провела в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом «почти голые». На мероприятии заметили Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Диму Билана и других представителей шоу-бизнеса.

Суд Блогеры Анастасия Ивлеева
28 февраля 2024, 19:06
Кашпировский женился на помощнице, которая на 20 лет младше его
РИА «Новости»
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Кашпировский на 85-м году жизни женился на бывшей помощнице Гулизар Чалбашовой, ради которой бросил вторую жену. Об этом Анатолий рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

С избранницей Кашпировский познакомился еще в 2003 году, когда был во втором браке. Женщина устроилась работать помощницей экстрасенса и в конце концов стала его женой.

Гулизар Чалбашова на 20 лет младше Кашпировского и исповедует ислам, но эти различия не мешают их отношениям.

«Моя жена - исключительный человек. Знает восемь языков», - рассказал он.

Снимки с супругой знаменитый экстрасенс не публикует.

«Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно», - отметил Кашпировский.

Кашпировский признался, что потерял все состояние и остался даже без квартиры. По словам гипнотизера, главной ошибкой в его жизни стал переезд в США.

Отношения Интервью Брак Экстрасенсы
28 февраля 2024, 18:55
Концерт группы «Кино» отменили в Дубае
Freepik
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В Дубае отменили концерт группы «Кино», которую воссоздал сын Виктора Цоя в 2022 году. Об этом сообщили на странице в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально концерт был запланирован на 7 марта. Тем не менее на сайте группы указаны концерты в других городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, которые проведут с апреля по июль.

«Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», - написали представители группы.

Ранее концерт Slava Marlow отменили в Воронеже.

Концерты Дубай
28 февраля 2024, 18:45
Бизнес увеличит продажи в «Одноклассниках» с помощью новых инструментов
РИА «Новости»
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Предприниматели, развивающие группы в «Одноклассниках», получат больше продаж и заявок от пользователей с помощью нового инструмента VK Реклама. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Алгоритмы инструмента показывают объявления тем пользователям, которые наиболее вероятно напишут в паблик для уточнения деталей и станут клиентами бизнеса.

В кабинете единой рекламной платформы можно получить больше обращений по услугам или товарам с помощью инструмента «Написать сообщение». Тогда объявления предпринимателя увидят заинтересованные в нем пользователи, а бизнес получит больше продаж и расширит собственную клиентскую базу.

Для начала продвижений своего товара или услуги можно выбрать креативы из более 10 тысяч изображений, которые сгенерировала нейросеть. Также есть вариант добавить собственные варианты изображений, а ИИ-технологии дорисуют их, улучшат качество и адаптируют под разные форматы объявлений.

Ранее «Одноклассники» предоставили функцию скрытия контента на собственной странице от посторонних.

Соцсети Бизнес

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