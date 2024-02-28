Гостям «Золотого граммофона» вручили папку с компроматом на певца Shaman

По данным источника, в досье, где были порочащие артиста данные, лежала подборка высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Исполнителя хита «Я русский!» обвиняли в неискренности и нежелании помочь российской армии.

Кроме того, он вспомнил ситуацию с исполнением гимна на ВДНХ, куда вместе с Shaman пригласили детей из новых регионов, вошедших в состав России.

«Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только Shaman и пара стоящих рядом артисток», - указали в материалах.

Ранее Shaman вместе с исполнителем Олегом Газмановым выступили перед гостями на выставке «Россия» в честь 23 Февраля.