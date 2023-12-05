Гостям пространства Москвы на выставке «Россия» расскажут о бизнесе и технологиях

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«В ближайшие две недели мероприятия в пространстве Москвы будут посвящены передовым технологиям и бизнесу», - сообщила она.

Спикерами на мероприятии будут эксперты и успешные бизнесмены из различных сфер, от IT-разработчиков до владельцев сетей спортивных клубов и специалистов по ораторскому мастерству.

Особое внимание уделят технологическим инновациям. Пройдут практикумы, на которых IT-специалисты познакомят участников с такими направлениями, как нейросети и генеративные модели искусственного интеллекта и научат работать с запросами в этих системах.

Кроме того, 10 и 17 декабря состоятся показы модных коллекций от молодых дизайнеров.

Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ.