05 июня 2024, 02:50

Гостиную проектов Фонда Росконгресс впервые откроют на ПМЭФ-2024

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В рамках Петербургского международного экономического фонда (ПМЭФ) впервые откроется специальная тематическая площадка «Гостиная проектов Фонда Росконгресс». Она пройдет с 5 по 8 июня, сообщили на сайте фонда.

Площадка будет представлять собой презентационный хаб ключевых проектов Фонда и его партнеров. Здесь можно будет узнать о мероприятиях, признанных деловым сообществом, и о принципиально новых инициативах. В частности, на площадке Фонда презентуют Международный форум городов (МФГ).

Целью данного проекта является объединение мировых лидеров политики и бизнеса, а также мэров столиц, мировых городов и городов-побратимов, которые заинтересованы в развитии экономических отношений и создании новых мегабрендов территорий. Первый МФГ планируют провести в начале 2025 года на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

В рамках гостиной также свои проекты представят сообщества RoscongressTeam и Московский столичный клуб. В последний входят известные бизнесмены и политики.

«Главное отличие гостиной проектов заключается в ее универсальности. Задумывая это пространство, мы сознательно не хотели привязываться к какой-то конкретной теме. Фактически это место встречи самых разных проектов, событий и идей, созвучных повестке Фонда Росконгресс, что позволит привлечь к ним внимание партнеров и участников», - заявил автор концепции, советник директора, проектный директор Фонда Росконгресс Владимир Старовойтенко.

Гостиная будет работать в павильоне G. Ее посетить можно будет в течение всех дней форума. В числе ее партнеров ведущий российский разработчик АО «НТЦ ИТ РОСА», Российский университет кооперации. и МФГ.

Санкт-Петербург Россия Нацпроекты ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 02:21
Мигранта-транссексуала выдворили из России за пропаганду ЛГБТ
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Гражданина Таджикистана выдворили из России за пропаганду смены пола и движения ЛГБТ*. Такое решение принял Центральный районный суд Волгограда, сообщила Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мигранта Самима Хамдамкуйла привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Суд установил, что он публиковал в соцсети «ВКонтакте» свои фотографии в обнаженном виде, подписи к которым содержали противозаконные призывы.

Мигранта отправили под административный арест на 15 суток, а также оштрафовали на две тысячи рублей, когда выяснилось, что он нарушил режим пребывания в России. Когда срок ареста закончится, его выдворят из страны.

Сам он представлялся под именем Раксаны Марие и предлагал услуги сексуального характера, сообщило издание «Говорит Москва».

Опубликованные фото как раз и сопровождали подобные объявления. Сам мужчина признал свою вину, заявив полицейским, что является трансвеститом.

В конце мая стриминговый сервис «Иви» оштрафовали за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений на сумму 1,2 миллиона рублей.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

Суд Мигранты ЛГБТ Россия Таджикистан
05 июня 2024, 00:51
Российский космонавт Кононенко провел 1000 суток в космосе и установил рекорд
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд космических налетов в истории по их суммарной длительности. Они составили более тысячи суток. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня в 00:20 по московскому времени космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», - говорится в сообщении.

Это уже пятый космический полет Кононенко, в который он отправился на корабле «Союз МС-24» 15 сентября 2023 года. Вместе с ним полетели космонавт Николай Чуб и американка Лорал О’Хара.

Последняя вернулась на Землю 6 апреля, причем на том же корабле. Вместе с ней улетели российский космонавт Олег Новицкий и его белорусская коллега Марина Василевская.

Кононенко стал мировым рекордсменом 4 февраля 2024 года. Его достижение превысило результат другого российского космонавта - Геннадия Падалки. Последний за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, уточнили в госкорпорации.

Годовой полет Кононенко на МКС завершится 23 сентября 2024 года. Если подсчитать сутки, то к тому времени его суммарный налет составит уже 1100 суток.

Ранее в госкорпорации сообщили о стыковке корабля «Прогресс МС-27» , доставившего груз, в частности, топливо, питание, аппаратуру и одежду, с исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС.

Космонавты Роскосмос Рекорды Россия Космос
04 июня 2024, 23:14
«Росконгресс» представит на ПМЭФ проекты по созданию кадрового потенциала страны
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Объединенные в экосистему «Потенциал страны» молодежные, социальные и образовательные проекты фонда «Росконгресс» представят на Петербургском международном экономическом форуме. В саму экосистему включили перспективные инициативы для поддержки молодежи и проекты по становлению инклюзивного общества.

На стенде «Потенциал страны» ежедневно можно будет пообщаться со специалистами и экспертами проектов фонда и его партнеров, обсудить вопросы совершенствования механизмов регулирования занятости населения, получения профобразования, развития инклюзивной среды и трудоустройства людей с особыми потребностями. Здесь будут поднимать темы наставничества, профориентации и помощи школьникам, студентам, выпускникам вузов и людям с ОВЗ в выборе профессии и построении собственной карьеры.

Спецпроект «Потенциал страны. Карьера» «Росконгресс» представит на ПМЭФ впервые. В нем собрали кадровые возможности, программы и стажировки партнеров и компаний, которые принимают участие в форуме.

На площадке ПМЭФ в формате тач-панелей и в онлайн-режиме будет работать чат-бот. Панели установят в конгресс-центре на первом этаже напротив зоны «Территория российского дизайна», на входе в павильон G, у интерактивной карты регионов России рядом с пресс-центром и на стенде «Потенциал страны» в пассаже, в зоне павильона G.

В экосистему «Потенциала страны» на сегодняшний день входят шесть проектов - социальный «Школьный друг», инклюзивный «РК-Навыки», виртуальное пространство с кадровыми программами и решениями «Потенциал страны. Карьера», «РК-Содружество», «Карьерный проект Hunter’s Day», «ДримтиМ» и детский лагерь «ДримКэмп».

Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте фонда «Росконгресс».

Вузы Россия Работа Студенты Образование ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 18:30
Россиян призвали устранить разночтения имен в загранпаспортах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россиянам рекомендовали устранить разночтения имен в заграничных паспортах. Об этом в  Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД РФ.

Внимание дипломатов привлекли публикации в СМИ о случаях признания недействительными загранпаспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё». Поэтому россиянам нужно заранее проверять написание буквы в загранпаспортах.

«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Особого внимания требуют свидетельства о рождении, браке и перемене имени, а также их переводы на русский язык.

В декабре 2023 года в России вступил в силу новый закон о заграничных паспортах. Он предусматривает введение единого перечня оснований недействительности загранпаспортов.

Россиянам рекомендовали устранить разночтения имен в заграничных паспортах. Об этом в Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД РФ.

Паспорта Русский язык Законы Россия МИД РФ

Новости по теме