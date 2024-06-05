Гостиную проектов Фонда Росконгресс впервые откроют на ПМЭФ-2024

Площадка будет представлять собой презентационный хаб ключевых проектов Фонда и его партнеров. Здесь можно будет узнать о мероприятиях, признанных деловым сообществом, и о принципиально новых инициативах. В частности, на площадке Фонда презентуют Международный форум городов (МФГ).

Целью данного проекта является объединение мировых лидеров политики и бизнеса, а также мэров столиц, мировых городов и городов-побратимов, которые заинтересованы в развитии экономических отношений и создании новых мегабрендов территорий. Первый МФГ планируют провести в начале 2025 года на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

В рамках гостиной также свои проекты представят сообщества RoscongressTeam и Московский столичный клуб. В последний входят известные бизнесмены и политики.

«Главное отличие гостиной проектов заключается в ее универсальности. Задумывая это пространство, мы сознательно не хотели привязываться к какой-то конкретной теме. Фактически это место встречи самых разных проектов, событий и идей, созвучных повестке Фонда Росконгресс, что позволит привлечь к ним внимание партнеров и участников», - заявил автор концепции, советник директора, проектный директор Фонда Росконгресс Владимир Старовойтенко.

Гостиная будет работать в павильоне G. Ее посетить можно будет в течение всех дней форума. В числе ее партнеров ведущий российский разработчик АО «НТЦ ИТ РОСА», Российский университет кооперации. и МФГ.