Гостей стенда Подмосковья на выставке «Россия» научили делать елочные игрушки
Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» организовал мастер-класс по созданию оригинальных елочных украшений. Специалисты из городского округа Клин показали посетителям и «360», как своими руками сделать стеклянные новогодние игрушки.
Побывать в роли художника сможет любой желающий.
«Сегодня на мастер-классе мы расписываем стеклянную елочную игрушку красивыми красками с блестками. У нас очень большое количество участников, и каждый хочет показать свое умение», - рассказала сотрудник музейно-туристического центра городского округа Клин Елена Анциферова.
Клин - родина российского стеклодувного промысла, который ведет свою историю еще с 1848 года. Мастера в соответствии с традициями научат посетителей мероприятия ремеслу росписи и покажут, как создать волшебные и необычные елочные игрушки.
Ранее на выставке-форума дети из Московской области поделились с Дедом Морозом своими заветными мечтами и желаниями. Ребята прочитали стихи, исполнили новогоднюю песню и получили подарки.