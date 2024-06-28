28 июня 2024, 10:37

ГОСТ на шаурму появится в России

Global Look Press
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Для шаурмы появится национальный стандарт. Его разработкой займутся Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров. Об этом сообщили «Известия».

Специалисты установят требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса для шаурмы. По информации издания, необходимость создания ГОСТа обуславливается санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведениях.

В Роскачестве отметили, что шаурма стала продукцией массового спроса, поэтому риск отравлений ей следует минимизировать. После введения ГОСТа производителям придется гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готового блюда.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская подтвердила, что в шаурме могут содержаться кишечная палочка , листерии и золотистый стафилококк, которые вызывают отравления.

Об опасности употребления готовых блюд также предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, следует с осторожностью покупать магазинные салаты, уличную шаурму, мясные полуфабрикаты и вафельные трубочки с белково-заварным кремом.

Роскачество Россия Продукты Рестораны
28 июня 2024, 02:13
Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии
РИА «Новости»
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Специалисты Россельхознадзора нашли сальмонеллу в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda. Об этом сообщило ведомство в беседе с РИА «Новости».

«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение», - заявили в пресс-службе.

Из-за случившегося ведомство усилило лабораторный контроль за поступающими продуктами с этого предприятия. Кроме того, в прошлом году на поставки Seara Alimentos Ltda уже вводили расширенный контроль, потому что один раз обнаружили в свинине бактерии Listeria monocytogenes.

Ранее в Курске 13 человек отравились после трапезы в баре «Суши кинг». В заведении использовали несертифицированное филе цыпленка.

Еда Бразилия Продукты
28 июня 2024, 01:02
«Должны реагировать». Бастрыкин процитировал комментарии, говоря о «Госдуре»
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента «Госдурой». Оказалось, он процитировал комментарии на сайте «Царьграда», рассказала ведущая 360.ru Елена Кононова.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что глава СК своим выражением оскорбил народ, так как депутатов избирали россияне.

«В свою очередь Александр Бастрыкин отметил, что это не его слова, а он увидел их в комментариях», - отметила Кононова.

Она добавила, что Госдума должна заниматься регулированием в сфере законодательства и оперативно реагировать на запросы СК.

«Если Следственный комитет говорит, что преступность по линии мигрантов растет, то должны реагировать. Следком работает, МВД работает, и, разумеется, иногда возникают вопросы друг к другу. Друзья, вам не кажется, что это абсолютно нормально? Вот указал Бастрыкин депутатам, что не они всегда успевают за актуальной повесткой так быстро, как хотелось, ну депутаты тоже отреагировали. В целом, все стараются», - заключила Кононова.

Бастрыкин, назвав Госдуму «государственной дурой», не хотел оскорбить депутатов, отметили в СК. Таким образом он пытался обратить внимание на ситуацию с миграционной политикой в стране.

Госдума РФ Следственный комитет России
27 июня 2024, 20:40
Руководителей из Донбасса и Новороссии научат тонкостям работы с субъектами РФ
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Более 160 слушателей примут участие во втором потоке образовательной программы «Руководитель представительного органа местного самоуправления Донбасса и Новороссии» в ВШГУ Президентской академии. Об этом сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

Муниципальное сообщество насчитывает свыше 4,9 миллиона человек, отметил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

«Именно от муниципального уровня зависит скорость принятия управленческих решений на местах, реализация тех задач и планов, которые ставятся на региональном и федеральном уровне», - подчеркнул он.

На руководителях в новых регионах России лежит двойная ответственность, поэтому важно, чтобы муниципальные представительные органы оперативно встраивались в общую вертикаль власти страны. Участники программы изучают тонкости взаимодействия с регионами и органами местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что лицейские классы под патронажем академии РАНХиГС появятся в селе Приморское Херсонской области.

Донбасс Работа
27 июня 2024, 18:03
«Это не штраф». В ГД предложили ввести налог на бездетность
Pxhere
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В Государственной думе снова заговорили о налоге на бездетность. Идеей в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился депутат Евгений Федоров.

По его словам, у семейных людей жизненная ситуация объективно хуже, они нуждаются в деньгах. При этом неважно, по каким причинам у пары нет детей. Люди все равно должны платить в казну.

«Налог - это не штраф, то есть налог - это перераспределение денег. Все государство - это налоги, перераспределяет деньги в пользу нуждающихся», - сказал Федоров.

Если в России хотят получить хорошие результаты в области демографии, необходимо ввести более жесткую форму налога, добавил он.

Федоров уже выступал с такой инициативой в 2023 году. Он заявлял, что мера поможет стимулировать рождаемость в стране.

Пройти опрос на эту тему можно в Telegram-канале 360.ru.

Дети Налоги Деньги

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