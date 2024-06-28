ГОСТ на шаурму появится в России

Читайте нас в:

Специалисты установят требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса для шаурмы. По информации издания, необходимость создания ГОСТа обуславливается санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведениях.

В Роскачестве отметили, что шаурма стала продукцией массового спроса, поэтому риск отравлений ей следует минимизировать. После введения ГОСТа производителям придется гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готового блюда.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская подтвердила, что в шаурме могут содержаться кишечная палочка , листерии и золотистый стафилококк, которые вызывают отравления.

Об опасности употребления готовых блюд также предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, следует с осторожностью покупать магазинные салаты, уличную шаурму, мясные полуфабрикаты и вафельные трубочки с белково-заварным кремом.