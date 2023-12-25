Госпитализированный Антон Красовский рассказал о своем состоянии
Бывший директор вещания телеканала RT на русском языке Антон Красовский попал в больницу. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.
По словам публициста, подписчики начали интересоваться у него, жив ли он и все ли с ним в порядке. Предыдущий пост в Telegram Красовский опубликовал 16 декабря.
Журналист сообщил, что в начале прошлой недели у него скрутило живот, затем начало тошнить. После этого экс-сотрудник RT потерял сознание.
«Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие», - написал Красовский.
Украинское издание Kyiv Post сообщило со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, что российского журналиста якобы отравили. Авторы издания указали, что состояние публициста будто бы ухудшается, а последние посты мог писать за него кто-то другой.
Антон Красовский ранее попал под британские санкции, причем его дважды внесли в список по ошибке. Российскому журналисту запретили въезд в Великобританию.