25 декабря 2023, 11:36

Госпитализированный Антон Красовский рассказал о своем состоянии

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Бывший директор вещания телеканала RT на русском языке Антон Красовский попал в больницу. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

По словам публициста, подписчики начали интересоваться у него, жив ли он и все ли с ним в порядке. Предыдущий пост в Telegram Красовский опубликовал 16 декабря.

Журналист сообщил, что в начале прошлой недели у него скрутило живот, затем начало тошнить. После этого экс-сотрудник RT потерял сознание.

«Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие», - написал Красовский.

Украинское издание Kyiv Post сообщило со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, что российского журналиста якобы отравили. Авторы издания указали, что состояние публициста будто бы ухудшается, а последние посты мог писать за него кто-то другой.

Антон Красовский ранее попал под британские санкции, причем его дважды внесли в список по ошибке. Российскому журналисту запретили въезд в Великобританию.

Больницы Журналистика Медицина
25 декабря 2023, 11:50
Московские IT-компании подписали соглашения с партнерами из Малайзии
Сайт мэра и правительства Москвы
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Представители 10 компаний из Москвы отправились в Малайзию в рамках бизнес-миссии, организованной городскими властями. Они продемонстрировали свои разработки в Куала-Лумпуре. Переговоры с местными партнерами уже привели к заключению первых соглашений. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Одно из предприятий заключило соглашение с малайзийской технологической фирмой на поставку программы для рекрутингового видеоинтервью. Другой участник миссии предложил проект по внедрению IT-системы для автоматизации учета продаж. Также партнеров нашла компания, создающая системы навигации для сложных объектов, ее разработку внедрят в международном аэропорту Куала-Лумпура.

«За первые восемь месяцев 2023 года доля Москвы в совокупном экспорте России в эту страну составила больше 54%», - отметила Сергунина.

Бизнес-миссии в дружественные государства стали пользоваться спросом среди московских предпринимателей. Программу на следующий год уже разработали, в нее включили 21 бизнес-миссию и 14 международных выставок. Стать их участником можно на сайте Московского экспортного центра.

Московские бизнесмены уже вышли на 30 международных маркетплейсов. При этом больше трети экспортеров - 385 предприятий - выбрали для продвижения азиатские сайты.

Экспорт Бизнес Москва 2023
25 декабря 2023, 10:31
Менеджер банка в Екатеринбурге случайно заморозила деньги клиента перед Новым годом
РИА «Новости»
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Менеджер банка допустила ошибку, из-за которой сорвалась сделка по продаже комнаты в Екатеринбурге. Об этом сообщил E1.ru.

Недвижимость продавала жительница Екатеринбурга и ее мать. Так как комнату они купили в ипотеку, жилье находилось в залоге у банка. Владельцы недвижимости договорились с покупательницей, что та погасит ипотеку и выплатит остальные деньги продавцу.

Женщина пришла в банк с наличными и стала оформлять погашение ипотеки. Сотрудница банка во время этой процедуры ошиблась и не погасила кредит владелицы недвижимости, заблокировав деньги клиента.

«В итоге вместо счета аккредитива менеджер открыла другой счет, по которому все средства перечисляются мне, а не часть за ипотеку. Поэтому Росреестр приостановил сделку, так как комната в залоге у банка», - рассказала хозяйка комнаты.

В банке ей предложили расторгнуть договор оказания услуг через сервис безопасных расчетов. По словам женщины, деньги в этом случае вернутся уже после нового года.

Ранее мошенники вынудили жительницу Москвы продать свою квартиру. Аферисты заставили пенсионерку передать им вырученные за жилье 13,5 миллиона рублей через курьера.

Банки Недвижимость Екатеринбург Ипотека Деньги Новый год
25 декабря 2023, 09:13
Действие параллельного импорта в России продлили на 2024 год
Unsplash
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Действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом <…> постепенного уменьшения с точки зрения перечня и номенклатуры», - сообщил он.

По словам Мантурова, идет постоянная корректировка как производителей, так и номенклатуры, по которой отечественные компании выходят на заданные показатели качества и объемов или иностранные поставщики «просят исключить их из перечня, возвращаясь».

Параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров из-за рубежа через альтернативные каналы. Механизм легализовали в марте 2022 года.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» анонсировала уменьшение количества автомобилей, ввозимых в страну по параллельному импорту, вдвое. Показатель снижается уже сейчас, поскольку россияне все чаще приобретают китайские машины.

Машины Денис Мантуров
25 декабря 2023, 08:30
Бюджет ФНБ на выкуп самолетов почти иссяк
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Бюджет Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей практически исчерпался. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, на такие сделки зарезервировали 300 миллиардов рублей. Из них минимум 250 миллиардов направили на 86 самолетов «Аэрофлота», полученных в операционный лизинг.

Средства выделялись на страховое урегулирование отношений с иностранными собственниками, самолеты которых остались в России после введения санкций. Сейчас в ФНБ осталось всего 3,5 миллиарда на эти цели. Всего удалось выкупить 150 самолетов, в том числе 45 - авиакомпании S7 и 19 - «Уральских авиалиний».

«Аэрофлот» получил 10 самолетов благодаря средствам из ФНБ еще в начале 2023 года. За этим последовала еще серия сделок.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал увеличение выпуска отечественных самолетов до тысячи единиц к 2030 году. Он констатировал, что парк российской авиации перегружен иностранными самолетами.

Авиация Самолеты

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