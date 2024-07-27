27 июля 2024, 10:03

Госконтроль за нотариусами предложили ужесточить в России

РИА «Новости»
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Министр юстиции Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который направлен на усиление контроля над работой нотариусов. Об этом чиновник сообщил на заседании в Совфеде.

Согласно документу, предлагается ввести единую проверку правил делопроизводства и профессиональной деятельности специальными комиссиями. Минюст также намерен повысить требования к нотариусам. Им надо будет иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или специалитет.

Также планируется изменить систему допуска в профессию с помощью единых госкомиссий. Они будут отвечать за процедуру, начиная от стажировки, заканчивая конкурсами. Чуйченко предложил поднять предельный возраст нотариусов до 80 лет, сообщил сайт kp.ru.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский ранее прокомментировал идею о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам через нотариусов. По его словам, мера сократит время взыскания.

Совет Федерации РФ Россия
27 июля 2024, 05:43
Интересное письмо. Юрист предупредил о новой удочке мошенников для жертв
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Аферисты придумали схему по привлечению россиян с письмом с иностранного номера. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

«Что самое главное для мошенников? Заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача - „зайти“ на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. А для этого все средства хороши», - объяснил он.

В начале такого письма мошенники пишут о скором приезде в город к потенциальной жертве. Далее «иностранец» жалуется, что не может связаться с получателем и прикрепляет ссылку своего якобы нового аккаунта.

Злоумышленники рассчитывают, что человеку станет интересно, кто хочет с ним встретится, поэтому он перейдет по прикрепленной ссылке. После перехода у мошенников может появиться доступ к личным данным получателя.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил на заседании ШОС, что в России ужесточат ответственность за киберпреступления. Он отметил, что по предложению Генпрокуратуры депутаты ГД рассматривают закон о криминализации незаконного оборота баз персональных данных.

Мошенничество Россия
27 июля 2024, 05:04
В РЖД начнут продавать особенные билеты до юга
РИА «Новости»
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Пассажиры поездов на некоторых маршрутах смогут купить билеты с пересадкой внутри поезда, в случае невозможного приобретения билета на весь маршрут. Об этом заявили в пресс-службе РЖД.

«Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути», - заявили в компании.

Пока эта функция доступна для поездов, которые следуют из Москвы в Новороссийск, Кисловодск, Анапу и Адлер. Эти направления выбрали в связи с большим спросом в летний сезон. Пересесть разрешат на станциях Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Рязань, Россошь, Лиски, Новочеркасск и Лихая.

Обязательным условием для пересадки установили длительность стоянки поезда на станции не меньше пяти минут. За это время пассажир успеет перейти на другое место.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, в какие поезда нельзя заходить провожающим. Ими оказались «Сапсаны» и курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом скоростные составы.

РЖД Санкт-Петербург Путешествия Краснодар Отпуск Поезда Москва
27 июля 2024, 03:23
В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в следующем году
РИА «Новости»
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Максимальное пособие по беременности в следующем году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 69 тысяч. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».

Максимальное пособие по беременности в следующем году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 69 тысяч. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет - до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», - сказала она.

По ее словам, самая большая выплата по больничному листу за один день увеличится в два раза - с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей. Соцпенсии и пенсии по пенсионному обеспечению повысят на 9,5%, страховые пенсии проиндексируют два раза в следующем году: с 1 февраля - на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%».

Кроме того, повысят размер пособий, которые получают Герои Труда и Герои России, жители блокадного Ленинграда, ветераны и инвалиды.

Ранее комитет ГД по труду рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала. Помимо этого, в комитете одобрили поправку о прибавке к пенсии для инвалидов.

Пенсия Дети Беременность Выплаты в России Ветераны Семья Россия Инвалиды Деньги Больничный
27 июля 2024, 02:15
«Принципиальная позиция». Wildberries решил запретить бренд «WВнутый»
РИА «Новости»
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Wildberries решил оспорить использование товарного знака «WВнутый/Вэбэнутый», который ранее зарегистрировала предприниматель Ольга Кащева. Об этом сообщил РБК.

Заседание по этому вопросу состоялось в палате по патентным спорам 26 июля, однако принятие решения отложили.

Товарный знак зарегистрировали в прошлом году. Его печатали на кухонной посуде, одежде и обуви. Как отметили в пресс-службе маркетплейса, оспорить решили из-за того, что правовую охрану знаку предоставили с нарушением требований закона, поэтому такое название бренда нужно признать недействительным.

Например, его регистрация противоречит общественным принципам, интересам, гуманности и морали, отметили в Wildberries. Также покупатели могут неправильно истолковать знак.

Как заявила сама Кащева, о начале разбирательства она узнала от третьих лиц, которые предложили услуги по защите ее прав после подачи заявки об аннулировании бренда со стороны маркетплейса.

«У [Wildberries] принципиальная позиция, они просто изъявили свое желание и дальше ни в каких переговорах они не участвуют. Единственное их обоснование - это факт того, что бренд компрометирует их», - сказала она.

Ранее член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов рассказал, что основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук получат равные доли в компании в случае развода. Однако может сложиться другой сценарий, если между супругами есть брачный договор.

Законы Маркетплейсы

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