Госконтроль за нотариусами предложили ужесточить в России

Согласно документу, предлагается ввести единую проверку правил делопроизводства и профессиональной деятельности специальными комиссиями. Минюст также намерен повысить требования к нотариусам. Им надо будет иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или специалитет.

Также планируется изменить систему допуска в профессию с помощью единых госкомиссий. Они будут отвечать за процедуру, начиная от стажировки, заканчивая конкурсами. Чуйченко предложил поднять предельный возраст нотариусов до 80 лет, сообщил сайт kp.ru.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский ранее прокомментировал идею о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам через нотариусов. По его словам, мера сократит время взыскания.