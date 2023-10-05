Гошу Куценко наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Президент России Владимир Путин наградил артиста Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.
Аналогичную награду получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова. Артисты отмечены за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Гоша Куценко родился в Запорожье 20 мая 1967 года. Он известен ролями в фильмах «Ночной Дозор», «Параграф 8», «Все могут короли» и другими.
Ранее Путин наградил орденом Почета актера, режиссера и художественного руководителя театра имени Чехова Константина Хабенского. Его удостоили наградой за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.