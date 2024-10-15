15 октября 2024, 08:43

Госдума займется разработкой проекта по контролю за квадроберами

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российские парламентарии начали работать над законопроектом, целью которого станет контроль над квадробингом. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Он отметил, что субкультура квадроберов не приносит пользы детям и обществу. По его мнению, подрастающее поколение может занять себя «кучей других способов».

«Сначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки», - добавил Майданов.

Депутаты подготовят инициативу, которая поможет контролировать связанную с США субкультуру на законодательном уровне. Парламентарий подчеркнул, что возникают случаи, когда уподобление животным переходит все разумные границы, и с этим необходимо бороться. В качестве примера он привел родителей, выгуливающих своего ребенка на поводке. Также Майданов напомнил, что квадробинг появился в США - от связанного с ЛГБТ* сообщества фурри.

Ранее о вреде новой субкультуры рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии*.

Законы Госдума РФ Депутаты Квадроберы
15 октября 2024, 02:26
Пропавшая два месяца назад лодка нашлась в Охотском море. Один из членов экипажа выжил
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В акватории Охотского моря обнаружили лодку катамаранного типа «Байкат 470», сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Судно с тремя членами экипажа пропало еще в августе, одному из пропавших удалось выжить.

Лодка пропала 9 августа - на ее борту были двое мужчин и 15-летний сын одного из них. Они выдвинулись от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Сахалинской области, связь с ними утратили.

Нашли судно 14 октября. Двое человек погибли, один выжил - лодку обнаружили у села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Выжившего передали медикам, ему оказывают помощь. По факту ЧП возбудили уголовное дело, прокуратура контролирует ход его расследования.

В конце апреля на Камчатке пропали рыбаки. Их искали в течение двух дней и в итоге нашли живыми.

Прокуратура РФ Корабли Дальний Восток
14 октября 2024, 21:43
Глава Минсельхоза рассказала, чем заменяет хлеб
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пастила очень похожа на хлеб, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. На пленарной сессии форума «Сделано в России» она рассказала, что об этом продукте должен узнать весь мир, сообщило РИА «Новости».

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть „Белевская пастила“. „Коломенскую“ я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», - отметила Оксана Лут.

Она назвала пастилу знаковым российским продуктом. По ее мнению, о нем должен «узнать весь мир». Лут пообещала работать над этим вопросом.

В начале декабря в Перми состоится общенационального конкурса «Туристический сувенир». Там представят пастилу и бытовую керамику из Коломны.

Еда Сельское хозяйство Правительство РФ Лайфхаки
14 октября 2024, 20:57
«Фантастический день». Захарова напомнила о юбилее Победы в день 80-летия МГИМО
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который открылся в 1944 году во времена Великой Отечественной войны, отмечает 80-летний юбилей. Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью 360.ru рассказала, что значит это событие.

«Фантастический день, 80 лет, представляете? Причем посмотрите, с чем это совпадает, что это за 80 лет? В следующем году 80 лет Победы, это же все взаимосвязано. Новый порядок в международных делах после Второй мировой войны, для нас - в Великой Отечественной. Новое представление в международных отношениях. Необходимость в специалистах, фронтовики, которые приходили и становились дипломатами, дипломатами будущего, и проявляли себя», - напомнила Захарова.

По ее словам, все это созвучно сегодняшнему времени.

«Вот в такой удивительный момент, исторический сложный, в момент вызовов и испытаний мы отмечаем эту важную и нужную дату», - подчеркнула дипломат.

Глава МИД Сергей Лавров, который является выпускником МГИМО, приехал поздравить любимый вуз. Дипломат отметил, что некоторые из его заместителей, директоров департамента преподают у нынешних студентов.

Вузы Мария Захарова Международные отношения
14 октября 2024, 20:44
«И дай бог, чтобы так продолжалось». Лавров отметил преемственность поколений в МГИМО
РИА Новости
Читайте нас в: Google Новости
МГИМО 14 октября отметил свое 80-летие. Поздравить любимый вуз приехал его самый известный выпускник — министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов вспомнил, как создавали институт.

«Наш университет особенный, с богатой историей. Он начинался с молодых людей, вернувшихся с фронта, создавших студенческое братство. Он основан на идее служения Отечеству и государству, народу. Среди первых студентов было пять героев Советского Союза», - рассказал Торкунов.

Он добавил, что МГИМО активно развивается благодаря поддержке Министерства иностранных дел России. Институт продолжает открывать новые программы и работать в научно-исследовательской и политической сферах.

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил МГИМО и отметил, что некоторые из его заместителей, директоров департамента преподают у нынешних студентов.

«И дай бог, чтобы так продолжалось, потому что преемственность поколений, традиций, истории нашей - это залог успеха. Это залог того, что МГИМО остается на передовой нашей дипломатии, нашей внешнеполитической деятельности по выполнению концепции внешней политики, которая разрешена президентом», - отметил министр.

МГИМО основали 14 октября 1944 года. Тогда Совет народных комиссаров постановил преобразовать факультет международных отношений Московского государственного университета имени Ломоносова в Институт международных отношений. В первый набор вошли 200 студентов.

Сейчас в МГИМО работают 103 программы по 18 направлениям - от международных отношений и политологии до туризма, педагогики и психологии. Институт включает в себя 15 факультетов и институтов, Горчаковский лицей и колледж. Основной кампус МГИМО находится в Москве; кампусы - в Одинцове, Ташкенте, также функционирует образовательная платформа в Женеве.

МГИМО-Одинцово входит в топ-10 вузов страны - филиал открыли 3 июня 2016 года. Там учатся 1,5 тысячи студентов на четырех факультетах, 30% из которых - молодежь Московской области.

Одинцово Вузы Сергей Лавров Международные отношения Студенты

Новости по теме