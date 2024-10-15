Госдума займется разработкой проекта по контролю за квадроберами

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Он отметил, что субкультура квадроберов не приносит пользы детям и обществу. По его мнению, подрастающее поколение может занять себя «кучей других способов».

«Сначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки», - добавил Майданов.

Депутаты подготовят инициативу, которая поможет контролировать связанную с США субкультуру на законодательном уровне. Парламентарий подчеркнул, что возникают случаи, когда уподобление животным переходит все разумные границы, и с этим необходимо бороться. В качестве примера он привел родителей, выгуливающих своего ребенка на поводке. Также Майданов напомнил, что квадробинг появился в США - от связанного с ЛГБТ* сообщества фурри.

Ранее о вреде новой субкультуры рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии*.