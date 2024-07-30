Госдума запретила треш-стримы в России

Законопроект определяет понятие треш-стрима. Законодатели отнесли к нему информацию, которая оскорбляет общественную нравственность и человеческое достоинство, в том числе речь идет о явном неуважении к обществу, данных, содержащих изображения противоправных действий.

Генеральный прокурор РФ или его заместители путем обращения в Роскомнадзор инициируют блокирование доступа к такой информации на территории страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что для участников и организаторов треш-стримов введут денежные штрафы до миллиона рублей с последующим изъятием оборудования для трансляций.