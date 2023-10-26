Госдума возьмет на контроль дело задержанного пенсионером грабителя из Щелкова

Володин обратил внимание, что видео задержания злоумышленника, которое сняли камеры наблюдения, стало по-настоящему народным.

«Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришел к нему на помощь, не пройдя мимо.

Михаил Викторович - пример для всех нас», - подчеркнул спикер Госдумы.

Отдельно он высказался о задержанном преступнике. Злоумышленник должен понести наказание, указал Володин.

«Возьмем это на контроль», - заключил он.

Макарову накануне вручили сертификат на новый автомобиль. Мужчина в беседе с «360» признался, что ему неловко и непривычно от такого внимания, но он убежден, что его поступок рядовой, так важно поступать каждому, чтобы в мире было меньше равнодушия.