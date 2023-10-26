Госдума возьмет на контроль дело задержанного пенсионером грабителя из Щелкова
Госдума возьмет на контроль привлечение к ответственности мужчины, ограбившего ребенка в Щелкове, заявил в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Преступника остановил пенсионер Михаил Макаров, его поступок заслуживает уважения, подчеркнул политик.
Володин обратил внимание, что видео задержания злоумышленника, которое сняли камеры наблюдения, стало по-настоящему народным.
«Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришел к нему на помощь, не пройдя мимо.
Михаил Викторович - пример для всех нас», - подчеркнул спикер Госдумы.
Отдельно он высказался о задержанном преступнике. Злоумышленник должен понести наказание, указал Володин.
«Возьмем это на контроль», - заключил он.
Макарову накануне вручили сертификат на новый автомобиль. Мужчина в беседе с «360» признался, что ему неловко и непривычно от такого внимания, но он убежден, что его поступок рядовой, так важно поступать каждому, чтобы в мире было меньше равнодушия.