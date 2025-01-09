09 января 2025, 08:40

Госдума в январе может принять решение о защите детей от деструктивного контента

Freepik
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Депутаты Госдумы могут принять решение о защите детей от деструктивного контента в видеоиграх. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володин в Telegram-канале.

По его словам, обращения о сюжетах игр, содержащих насилие, агрессию и пропаганду чуждых ценностей, поступают от жителей страны в большом количестве.

«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», - написал Володин.

К посту спикер ГД прикрепил опрос, с помощью которого решил выяснить, поддерживают ли россияне эту идею. За выступили 84% опрошенных, 13% - против, еще 3% выбрали ответ «все равно».

В августе 2024 года в России вступили в силу законы о запрете распространения материалов, попадающих под определение «треш-стрим».

Меры касаются данных, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность. Володин заявил, что из-за деструктивного контента жестокость и издевательства становятся допустимыми явлениями среди молодежи.

Видеоигры Дети Законы Госдума РФ Депутаты
09 января 2025, 07:26
Мошенники придумали две новые схемы для обмана россиян
Unsplash
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Аферисты начали обманывать российских граждан с помощью двух новых схем. Они звонят абонентам под видом операторов связи, а затем говорят о необходимости продления договора, также они могут использовать номер изначально привязанный к аккаунту на «Госуслугах». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

По его информации, в рамках первой схемы телефонные мошенники представляются операторами связи и под предлогом продления договора на обслуживание требуют сообщить код из СМС.

«На самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала Госуслуг», - отметили в ведомстве.

Злоумышленники меняют пароль в аккаунте «Госуслуг» и пишут, что для разблокировки необходимо позвонить по определенному номеру. После этого они используют схему с переводом денежных средств на «безопасный счет».

Также участились случаи похищения денег, когда злоумышленники используют привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер, которым перестал пользоваться владелец.

«Далее на сайте портала Госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер», - добавили в МВД.

Ранее злоумышленники стали обманывать россиян , действуя под видом специалистов, настраивающих телевизионные приставки. Мошенники изначально называют одну стоимость услуги, но после работы требуют гораздо больше.

МВД РФ Мошенничество
09 января 2025, 05:13
В Приморье поймали конфликтного амурского тигра, нападавшего на животных в селах
РИА «Новости»
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Охотнадзор и сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае отловили амурского тигра, который выходил в населенные пункты и нападал на домашних животных. Краевое министерство природы сообщило, что хищника, скорее всего, перевезут в малонаселенную местность.

«В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа специалисты <…> отловили конфликтную особь амурского тигра, которая беспокоила местных жителей, выходя в населенные пункты и нападая на домашних животных», - сообщили в министерстве.

Пойманный тигр оказался взрослым упитанным самцом. Осмотр не выявил травм или признаков заболеваний. Хищника доставили в реабилитационный центр «Тигр» в село Алексеевка. Решается вопрос о выпуске зверя в лес в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой. Тигра удалось поймать только после того, как местные жители по рекомендации охотнадзора начали закрывать на ночь собак.

Несколько дней назад в Хасанском районе Приморья обнаружили мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением. Хищник получил ранение в область правой лопатки.

Природа Приморье Животные
08 января 2025, 20:07
«Серьезно поговорили». Иноагент Земфира отказалась от политики на последнем концерте
Unsplash
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Российская артистка Земфира* выступила в Дубае без политических высказываний со сцены. Источники Telegram-канала Mash утверждали, что певица пошла на это после разговора с организаторами концерта.

Собеседники издания заявили, что перед началом концерта у певицы состоялся серьезный разговор с организаторами. Ей пригрозили проблемами со въездом в Дубай и крупным штрафом.

Российский Минюст внес Земфиру* в список иностранных агентов 10 февраля 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что певица открыто поддерживала Украину и получала поддержку из иностранных источников.

Позднее Земфира* подала к Минюсту иск, потребовав признать незаконным включение в список иностранных агентов. Суд в рассмотрении иска отказал. Уже в сентябре Министерство юстиции объяснило, что певица попала в иноагенсткий список за свою политическую деятельность.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Концерты Иноагенты Дубай Певица Земфира
08 января 2025, 17:24
Россияне начали массово наряжать детей в костюмы убийц из «Игры в кальмара»
Global Look Press
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Детей в России стали массово наряжать в костюмы убийц из сериала «Игра в кальмара». Этот образ оказался одним из самых популярных на новогодних елках, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам родителей, дети в восторге от такого подарка. Школьники и детсадовцы фотографируются в масках и с пластиковым оружием у новогодних елок.

«Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем подняли цены на атрибутику на 40%», - написали авторы поста.

Сейчас костюмы стоят от трех до пяти тысяч рублей.

Одновременно с этим психологи предупредили, что сериал опасен для детской психики из-за демонстрации насилия. Тем более нежелательно копировать его героев.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил устроить «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства. Так он отреагировал на новость о поддержке импичмента исполняющего обязанности президента Хан Док Су, сообщил Ura.ru.

Дети Сериалы Сериал "Игра в кальмара"

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