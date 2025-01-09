Госдума в январе может принять решение о защите детей от деструктивного контента

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По его словам, обращения о сюжетах игр, содержащих насилие, агрессию и пропаганду чуждых ценностей, поступают от жителей страны в большом количестве.

«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», - написал Володин.

К посту спикер ГД прикрепил опрос, с помощью которого решил выяснить, поддерживают ли россияне эту идею. За выступили 84% опрошенных, 13% - против, еще 3% выбрали ответ «все равно».

В августе 2024 года в России вступили в силу законы о запрете распространения материалов, попадающих под определение «треш-стрим».

Меры касаются данных, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность. Володин заявил, что из-за деструктивного контента жестокость и издевательства становятся допустимыми явлениями среди молодежи.